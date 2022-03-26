26 марта 2022, 13:00

Азербайджан и Нагорный Карабах обменялись обвинениями в обстрелах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха. Азербайджанские военные попытались продвинуться на восточном направлении и открыли огонь из крупнокалиберного оружия, заявили власти непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы в Нагорном Карабахе.

Утром 26 марта азербайджанские военные были обстреляны с территории зоны карабахского конфликта, после чего были вынуждены открыть ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. "Среди подразделений азербайджанской армии потерь нет", – сказано в сообщении ведомства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Оборонное ведомство Нагорного Карабаха в свою очередь заявило, что примерно в 11.00 часов [10.00 мск] военные Азербайджана попытались продвинуться в направлении восточной границы непризнанной республики и обстреляли солдат Нагорного Карабаха из крупнокалиберного оружия, передало издание News.am.

Напомним, что ранее Минобороны Нагорного Карабаха информировало, что 25 марта во время обстрелов с беспилотника погибли трое военнослужащих контрактной службы Армии обороны. Сегодня ведомство уточнило, что всего были ранены 15 солдат.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители Еревана призвали ООН обратить внимание на гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о непричастности к перебоям с газом в Нагорном Карабахе", "Солдат ранен в Нагорном Карабахе".

Автор: Фаик Меджид

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 марта 2022, 12:14

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26 марта 2022, 10:33

26 марта 2022, 09:37

26 марта 2022, 09:00

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