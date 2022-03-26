Азербайджан и Нагорный Карабах обменялись обвинениями в обстрелах

26 марта 2022, 13:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха. Азербайджанские военные попытались продвинуться на восточном направлении и открыли огонь из крупнокалиберного оружия, заявили власти непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы в Нагорном Карабахе.

Утром 26 марта азербайджанские военные были обстреляны с территории зоны карабахского конфликта, после чего были вынуждены открыть ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. "Среди подразделений азербайджанской армии потерь нет", – сказано в сообщении ведомства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Оборонное ведомство Нагорного Карабаха в свою очередь заявило, что примерно в 11.00 часов [10.00 мск] военные Азербайджана попытались продвинуться в направлении восточной границы непризнанной республики и обстреляли солдат Нагорного Карабаха из крупнокалиберного оружия, передало издание News.am.

Напомним, что ранее Минобороны Нагорного Карабаха информировало, что 25 марта во время обстрелов с беспилотника погибли трое военнослужащих контрактной службы Армии обороны. Сегодня ведомство уточнило, что всего были ранены 15 солдат.

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