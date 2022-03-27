Минобороны России заявило об отводе азербайджанских войск от села в Карабахе

27 марта 2022, 20:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух, сообщило Минобороны России. По его данным, миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, в результате которых четыре человека получили ранения.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта Минобороны России обвинило азербайджанских военных в нарушении трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Ведомство заявило, что 24 и 25 марта азербайджанские военные зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения карабахской армии с турецких беспилотников. Президент Нагорного Карабаха объявил о введении военного положения.

Российские миротворцы разместились в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года, после того как там закончились 44-дневные полномасштабные бои и вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

О том, что Азербайджан вывел свои военные подразделения из села Фурух (азербайджанское название села - Фаррух, армянское - Парух), сообщается в бюллетене Минобороны России о деятельности российских миротворцев, опубликованном сегодня в 19.00 мск на сайте министерства.

"По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух", - сказано в сообщении военного ведомства.

В нем также указано, что миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана в Аскеранском районе. По два человека с каждой стороны получили ранения. "Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановка стабилизирована", - заявило Минобороны РФ.

Кроме того, российские миротворцы обеспечили сопровождение трех азербайджанских колонн через Лачинский коридор: двух - в северном направлении и одной - в южном, отметило военное ведомство.

Российские миротворцы "обещали решить вопрос, но в итоге пришлось эвакуировать женщин и детей", констатировал автор блога на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах". "Получается, даже миротворцы не могут защитить наше небо. Что сейчас там творится - пока непонятно", - написал он 26 марта в своем посте "Снова война?". Заявление Минобороны Азербайджана от 26 марта "однозначно указывает на то, что "миротворцы" не справляются с обязанностями, возложенными на них трехсторонним заявлением", считает автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Теперь однозначно, что в 2025 году Баку потребует полного вывода российских ВС из Гарабаха. Не исключено, что если нарушения полномочий миротворцев продолжатся, такое требование будет выставлено значительно раньше", - написал он в своем посте "Азербайджан и гарабахские армяне против российских миротворцев".

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении на своих сайтах, по состоянию на 20.50 мск, не подтвердили заявление Минобороны России об отводе Азербайджаном войск.

Минобороны Азербайджана также не отреагировало на это заявление, его сообщение от 21.43 мск 26 марта о том, что азербайджанские военные не нарушали трехстороннее соглашение, остается, по состоянию на 20.50 мск 27 марта, последней публикацией на сайте ведомства.

24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. На следующий день, 25 марта, военное ведомство непризнанной республики обвинило Азербайджан в обстрелах, в том числе с беспилотника, в результате которых погибли трое армянских солдат и ранены 15. Азербайджанская сторона назвала эти заявления ложью и сообщила, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс "уточнения мест позиций и пунктов дислокации" "без применения силы". 26 марта Азербайджан и Нагорный Карабах также обменялись обвинениями в обстрелах.

Напомним, поздно вечером 26 марта Минобороны Азербайджана заявило, что военные не нарушали положений трехстороннего соглашения, и обвинило в нарушении договоренностей Армению, отметив, что армянская сторона не обеспечила полный вывод своих вооруженных отрядов из зоны конфликта. За 20 часов к 17.45 мск 27 марта после того, как Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в нарушении перемирия, ни одна из сторон карабахского конфликта не сообщила о дальнейшей эскалации в районе приграничных территорий.

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