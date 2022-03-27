Стороны карабахского конфликта 20 часов не сообщают о его эскалации

27 марта 2022, 17:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За 20 часов после того, как Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в нарушении перемирия, ни одна из сторон карабахского конфликта не сообщила о дальнейшей эскалации в районе приграничных территорий.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта Минобороны России обвинило азербайджанских военных в нарушении трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Ведомство заявило, что 24 и 25 марта азербайджанские военные зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения карабахской армии с турецких беспилотников. Президент Нагорного Карабаха объявил о введении военного положения. Поздно вечером 26 марта Минобороны Азербайджана заявило, что военные не нарушали положений трехстороннего соглашения, а нарушителем договоренностей является Армения, которая не обеспечила полный вывод вооруженных отрядов из зоны конфликта.

Совет безопасности Нагорного Карабаха 26 марта попросил президента России призвать Азербайджан к выполнению договоренностей и увеличить число миротворцев в Нагорном Карабахе. Владимир Путин 24 и 25 марта провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу Нагорного Карабаха.

Заявление Минобороны Азербайджана от 21.43 мск 26 марта о том, что азербайджанские военные не нарушали трехстороннее соглашение, остается по состоянию на 17.45 мск 27 марта последней публикацией на сайте ведомства. На это заявление, по состоянию на 17.45 мск, не отреагировали на своих сайтах министерства обороны Нагорного Карабаха, Армении и России. Последние публикации на сайтах этих ведомств датируются соответственно 23 февраля, 24 марта и 26 марта.

Таким образом, за последние 20 часов ни одно из четырех оборонных ведомств не сообщило о дальнейшей эскалации карабахского конфликта. Ситуацию в зоне конфликта прокомментировал сегодня лишь информационный штаб Нагорного Карабаха, сообщив, что ночью и сегодня к 08.00 мск "оперативно-тактическая ситуация на всей линии соприкосновения, в том числе на восточной границе, относительно стабильная". "Существенных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - цитирует сообщение штаба "Арменпресс".

Российские миротворцы разместились в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года, после того как там закончились 44-дневные полномасштабные бои, и вступило в силу соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы "обещали решить вопрос, но в итоге пришлось эвакуировать женщин и детей", констатировал автор блога на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах". "Село Парух захвачено врагом, с нашей стороны есть убитые и раненые, пишут, что стреляли с беспилотников. Получается, даже миротворцы не могут защитить наше небо. Что сейчас там творится - пока непонятно", - написал он 26 марта в своем посте "Снова война?".

Заявление Минобороны Азербайджана от 26 марта "однозначно указывает на то, что "миротворцы" не справляются с обязанностями, возложенными на них трехсторонним заявлением", считает автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Теперь однозначно, что в 2025 году Баку потребует полного вывода российских ВС из Гарабаха. Не исключено, что если нарушения полномочий миротворцев продолжатся, такое требование будет выставлено значительно раньше. Может, в этом году... Азербайджан не обидится, если в этом году Москва выведет из Гарабаха всех своих военных", - написал он в своем посте "Азербайджан и гарабахские армяне против российских миротворцев".

Напомним, 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. Баку в тот же день отверг обвинения. На следующий день, по данным Минобороны Нагорного Карабаха, в результате стрельбы погибли трое армянских солдат и ранены 15.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило об обстреле 26 марта с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха. Азербайджанские военные попытались продвинуться на восточном направлении и открыли огонь из крупнокалиберного оружия, заявили власти Нагорного Карабаха.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* - 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.