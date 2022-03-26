Нагорный Карабах попросил Путина увеличить число миротворцев

26 марта 2022, 15:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Совбез Нагорного Карабаха обратился президенту России с просьбой призвать Азербайджан к выполнению договоренностей и нарастить миротворческий контингент в Нагорном Карабахе. Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта информштаб непризнанной республики заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. Азербайджанские военные заняли село Парух в Аскеранском районе, сообщило Минобороны непризнанной республики. Минобороны Азербайджана заявило, что сообщения о продвижении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности, ведется уточнение позиций и мест дислокации военных, заявило Минобороны Азербайджана. По данным военного ведомства непризнанной республики, 25 марта погибли трое армянских солдат и ранены 15. Жители Степанакерта вышли сегодня на акцию с требованим признания независимости Нагорного Карабаха

Совбез Нагорно-Карабахской республики направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить число российских миротворцев в регионе, так как нынешняя численность личного состава миротворцев недостаточна для полноценного выполнения миссии, говорится в Telegram-канале информштаба правительства Нагорного Карабаха.

"Просим Вас, помимо (...) возвращения азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции, пересмотреть нынешнюю численность российских миротворцев и количество обслуживающих их средств и, соответственно, увеличить число военнослужащих и военной техники", — говорится в сообщении.

Просьбы об увеличении миротворческого контингента была направлена на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения с Азербайджаном. "Совет безопасности республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") принял решение обратиться к Вам с просьбой принять меры по выполнению руководством Азербайджана положений заявления, принятого 9 ноября 2020 года. Народ Арцаха нуждается в условиях безопасности, чтобы жить на нашей исторической земле и залечивать раны войны. Однако (...) наступательные действия Азербайджана не позволяют вести мирную повседневную жизнь, поэтому мы считаем, что необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности", - отмечается в обращении к Путину.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 24 и 25 марта провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Обсуждалась ситуация на линии соприкосновения в Карабахе", - процитировало его слова ТАСС.

Путин и Пашинян договорились приложить усилия по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Пашинян подчеркнул, что российские миротворцы должны потребовать от вооруженных сил Азербайджана вернуться на исходные позиции. "Была обсуждена сложившаяся после вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе ситуация, которую премьер-министр Пашинян оценил как напряженную",— процитировало поздно вечером 25 марта сообщение пресс-службы кабмина Армении "Арменпресс".

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие территории перешли к Азербайджану, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.