Алиев и Пашинян договорились о делимитации границы и железнодорожном сообщении

15 декабря 2021, 06:18

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На встрече в Брюсселе лидеры Азербайджана и Армении пришли к договоренностям о создании временной рабочей группы по делимитации границы между двумя странами и о разблокировании железной дороги.

Как писал "Кавказский узел", в преддверии встречи в Брюсселе Ильхам Алиев и Никол Пашинян обменялись претензиями. Зангезурский коридор, открытия которого добивается Баку, должен работать на тех же условиях, что и Лачинский, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генсеком НАТО в Брюсселе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил главу Азербайджана в попытке завести в тупик вопрос об открытии региональных коммуникаций.

Договоренность о создании временной рабочей группы по делимитации границы между двумя странами была достигнута сегодня на встрече в Брюсселе по итогам переговоров с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета ЕС Шарля Мишеля, сообщило агентство Report.

Евросоюз предоставит экспертную помощь в вопросе демаркации и делимитации границ Армении и Азербайджана, заявил глава ЕС Шарль Мишель, информировало сегодня РИА "Новости".

"ЕС выделит экспертов (группу консультантов) для оказания поддержки в вопросах демаркации и делимитации границ. Техническая помощь будет предоставлена обеим странам", - процитировало письменное заявление Шарля Мишеля агентство.

Также на встрече был обсужден вопрос разминирования территорий, перешедших под контроль Азербайджана, и было отмечено, что Евросоюз готов оказать техническую помощь Азербайджану в этом направлении.

Стороны подтвердили договоренность о разблокировании железной дороги, сообщило сегодня со ссылкой на пресс-службу правительства Армении издание Aysor.am.

"Железная дорога будет действовать в соответствии с международно принятыми пограничными и таможенными правилами на принципах взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией стран", - процитировало представителя правительства издание.

"На трехсторонней встрече с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы восстановили соглашение о повторном использовании железной дороги. Соответственно, железная дорога будет работать в соответствии с приграничными и таможенными международно принятыми правилами, по принципу взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией стран. Армения получит доступ по железной дороге в Исламскую Республику Иран и Российскую Федерацию. Также договорились продолжить общение", - написал сегодня на своей странице в Facebook Никол Пашинян (перевод "Кавказского узла").

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана — на странице "Ереван и Баку делят границы".