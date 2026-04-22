Дорога к семи сёлам в Дагестане перекрыта после схода оползня

После схода оползня жители семи сёл Чародинского района остались без транспортного сообщения. Общее число заблокированных в Дагестане поселений выросло до 15.

Как писал "Кавказский узел", десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. К утру 21 апреля без транспортного сообщения оставались 11 сёл. В Тляратинском районе были перекрыты дороги к селам Гведыш, Гендух, Кардиб, Гиндиб, Хадиял, Тадиял, в Дахадаевском - к селам Ицари и Дирбакмахи, а в Цумадинском - к селам Сантлада, Хварши и Хонох. Вечером 21 апреля транспортное сообщение с тремя селами Цумадинского района (Сантлада, Хварши и Хонох) было восстановлено.

По состоянию на 10 мск 22 апреля без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов, сообщает на своем сайте "Дагестанавтодор". "Тляратинский район – 6 населенных пунктов, Дахадаевский район – 2 населенных пункта, Чародинский район – 7 населенных пунктов. По всем направлениям ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в публикации.

В Тляратинском районе транспортное сообщение по-прежнему прервано с селами Гведыш, Гендух, Кардиб, Гиндиб, Хадиял, Тадиял, в Дахадаевском - с селами Ицари и Дирбакмахи.

Новыми в списке заблокированных поселений стали села Чародинского района - Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб и Кубатль. Транспортное сообщение с ними прервано после того, как на участке автодороги «Цуриб – Арчиб» сошел оползень, указало ведомство.

Напомним, с 12 по 18 апреля сходы оползней разрушили 28 домов в Дахадаевском районе, еще 127 получили частичные повреждения. Около 200 человек было эвакуировано. "Конечно, есть большой ущерб, у других сельчан он еще больше. Как можем, помогаем друг другу. Говорить о компенсации ущерба пока рано, надеемся, что будут какие-то выплаты", - сказал 20 апреля "Кавказскому узлу" житель села Уркарах.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".