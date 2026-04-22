08:58, 22 апреля 2026

Восстановлен проезд к трем горным селам Дагестана

Дорога "Подъезд от автодороги «Агвали – Шаури – Кидеро» к с. Хварши". Фото: "Дагестанавтодор" https://t.me/dagavtodor/9133

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рабочие расчистили дорогу к трем селам Цумадинского района, которая была перекрыта после камнепада.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля без транспортного сообщения оставались 11 сёл Дагестана. Так, в Тляратинском районе транспортное сообщение по-прежнему было прервано с селами Гведыш, Гендух, Кардиб, Гиндиб, Хадиял, Тадиял, в Дахадаевском - с селами Ицари и Дирбакмахи, а в Цумадинском - с селами Сантлада, Хварши и Хонох. Три села Цумадинского района оказались заблокированными после того, как вечером 20 апреля движение на участке автодороги "Подъезд от автодороги Агвали – Шаури – Кидеро к селу Хварши" было закрыто после камнепада.

Десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. 19 апреля без транспортного сообщения оставались жители 14 сёл Дагестана: шести в Дахадаевском (Сур-Сурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Дирбакмахи, Кунки), шести в Тляратинском (Гведыш, Гендух, Кардиб, Гиндиб, Хадиял, Тадиял) и двух в Цумадинском (Гадири и Гачитли) районах. К 20 апреля были расчищены дороги к двум селам Цумадинского района, но без транспортного сообщения остались жители четырех сел Цунтинского района, и число заблокированных сёл достигло 16.

Транспортное сообщение с селами Сантлада, Хварши и Хонох восстановлено вечером 21 апреля, отчитался в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"В Цумадинском районе, на автомобильной дороге «Подъезд от автодороги «Агвали – Шаури – Кидеро» к с. Хварши» на участке км 8 обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Работы по расчистке дороги до полной ширины проезжей части продолжаются", - говорится в публикации.

Напомним, с 12 по 18 апреля сходы оползней разрушили 28 домов в Дахадаевском районе, еще 127 получили частичные повреждения. Около 200 человек было эвакуировано. "Конечно, есть большой ущерб, у других сельчан он еще больше. Как можем, помогаем друг другу. Говорить о компенсации ущерба пока рано, надеемся, что будут какие-то выплаты", - сказал 20 апреля "Кавказскому узлу" житель села Уркарах.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Селевой поток. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:55, 22 апреля 2026
Селевой поток сошел в селении Кидеро
Наводнение в Дагестане. Скриншот видео ГУ МЧС РФ по РД
13:09, 21 апреля 2026
Адвокаты разъяснили правила выплат жителям Дагестана за ущерб от потопа
Оползень в Дахадаевском районе. Апрель 2026 г. Фото: РИА Дагестан https://riadagestan.ru/news/dakhadaevskiy_rayon/v_dakhadaevskom_rayone_stikhiya_zatronula_155_domovladeniy
12:13, 21 апреля 2026
Число заблокированных дагестанских сёл снизилось до 11
Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана
10:24, 21 апреля 2026
49 домов остаются затопленными в Дагестане
Разрушения в Дахадаевском районе. Апрель 2026 года. Фото из телеграм-канала администрации Дахадаевского района https://t.me/urkarakh_ru/27427
02:52, 21 апреля 2026
Жители сел в Дахадаевском районе рассказали о последствиях оползней
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Протестующие на Руставели 21 апреля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
21 апреля 2026, 23:41
Протестующие на Руставели поддержали требования родителей пациентов с миодистрофией Дюшенна

Кот с рисунком усов на морде. Фото: defne heybeli / Unsplash.com
21 апреля 2026, 20:45
Картинки с котами привели сочинца к штрафу за нацистскую символику

Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21 апреля 2026, 16:51
Уроженец Чечни Зелимхан Муртазов смог покинуть Казахстан

Военнослужащий покидает воинскую часть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21 апреля 2026, 14:05
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше