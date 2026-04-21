Число заблокированных дагестанских сёл снизилось до 11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители 11 сёл в Тляратинском, Дахадаевском и Цумадинском районах сегодня остаются без транспортного сообщения.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля без транспортного сообщения оставались жители 14 сёл Дагестана: шести в Дахадаевском (Сур-Сурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Дирбакмахи, Кунки), шести в Тляратинском (Гведыш, Гендух, Кардиб, Гиндиб, Хадиял, Тадиял) и двух в Цумадинском (Гадири и Гачитли) районах. К 20 апреля были расчищены дороги к двум селам Цумадинского района, но без транспортного сообщения остались жители четырех сел Цунтинского района, и число заблокированных сёл достигло 16.

Десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. 18 апреля без транспортного сообщения оставались жители 15 населенных пунктов: шести - в Тляратинском районе, шести - в Дахадаевском, двух - в Цумадинском и одного - в Казбековском.

Сегодня без транспортного сообщения остаются 11 населенных пунктов, сообщил на своем сайте "Дагестанавтодор". "Тляратинский район – 6 населенных пунктов, Дахадаевский район – 2 населенных пункта, Цумадинский район – 3 населенных пункта. По всем направлениям ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в публикации.

В Тляратинском районе транспортное сообщение по-прежнему прервано с селами Гведыш, Гендух, Кардиб, Гиндиб, Хадиял, Тадиял, в Дахадаевском – с селами Ицари и Дирбакмахи, а в Цумадинском - с селами Сантлада, Хварши и Хонох.

Сёла Сантлада, Хварши и Хонох оказались заблокированными после того, как вечером 20 апреля движение на участке автодороги «Подъезд от автодороги Агвали – Шаури – Кидеро к с. Хварши» было закрыто "в связи с скальным обвалом верхового откоса", сообщило ведомство.

Напомним, с 12 по 18 апреля сходы оползней разрушили 28 домов в Дахадаевском районе, еще 127 получили частичные повреждения. Около 200 человек были эвакуированы. "Конечно, есть большой ущерб, у других сельчан он еще больше. Как можем, помогаем друг другу. Говорить о компенсации ущерба пока рано, надеемся, что будут какие-то выплаты", - сказал 20 апреля "Кавказскому узлу" житель села Уркарах.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Институт географии РАН связал наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".