15 сел в Дагестане остаются без транспортного сообщения после непогоды

Рабочие смогли расчистить от снега два участка горных дорог, работы ведутся еще на 10 участках. Всего без транспортной связи с внешним миром остаются 15 сел в горных районах Дагестана.

Аварийно-восстановительные работы ведутся на десятках участков дорог в Дагестане, которые остаются закрытыми после наводнений и оползней и метелей в горных районах, сообщил сегодня Минтранс Дагестана.

"Сегодня был обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме на двух горных участках: дороге "Хасавюрт - Тлох" с 48 по 56 км (Харибский перевал, Гумбетовский район) и "Тлядал - Бежта - Кидеро" с 14 по 25 км (Гинухский перевал, Бежтинский участок, Цунтинский район). Работы по расчистке дорог до полной ширины проезжей части продолжаются", - говорится в сообщении.

Остаются закрытыми 10 участков дорог. Ещё 18 участков закрыты с обеспечением объездов, а движение полностью восстановлено на 107 участках, отчиталось ведомство, сообщив, что в ликвидации последствий стихийных бедствий в республике было задействовано более 100 единиц дорожной техники — бульдозеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры — и 295 рабочих.

Сейчас расчисткой дорог заняты 62 единицы техники и 103 рабочих.

По данным на сегодняшнее утро без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов: Тляратинский район – 6 населенных пунктов, Дахадаевский район – 6 населенных пунктов и Казбековский район – 1 населенный пункт, Цумадинский район – 2 населенных пункта, сообщил Дагестанавтодор.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".