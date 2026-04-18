×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:00, 18 апреля 2026

15 сел в Дагестане остаются без транспортного сообщения после непогоды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рабочие смогли расчистить от снега два участка горных дорог, работы ведутся еще на 10 участках. Всего без транспортной связи с внешним миром остаются 15 сел в горных районах Дагестана.

Аварийно-восстановительные работы ведутся на десятках участков дорог в Дагестане, которые остаются закрытыми после наводнений и оползней и метелей в горных районах, сообщил сегодня Минтранс Дагестана.

"Сегодня был обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме на двух горных участках: дороге "Хасавюрт - Тлох" с 48 по 56 км (Харибский перевал, Гумбетовский район) и "Тлядал - Бежта - Кидеро" с 14 по 25 км (Гинухский перевал, Бежтинский участок, Цунтинский район). Работы по расчистке дорог до полной ширины проезжей части продолжаются", - говорится в сообщении.

Остаются закрытыми 10 участков дорог. Ещё 18 участков закрыты с обеспечением объездов, а движение полностью восстановлено на 107 участках, отчиталось ведомство, сообщив, что в ликвидации последствий стихийных бедствий в республике было задействовано более 100 единиц дорожной техники — бульдозеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры — и 295 рабочих.

Сейчас расчисткой дорог заняты 62 единицы техники и 103 рабочих.

По данным на сегодняшнее утро без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов: Тляратинский район – 6 населенных пунктов, Дахадаевский район – 6 населенных пунктов и Казбековский район – 1 населенный пункт, Цумадинский район – 2 населенных пункта, сообщил Дагестанавтодор.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Алексей Гуня, наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пострадавший от подтоплений дом на Заречной улице в Мамедкале. Стоп-кадр видео администрации Дербентского район от 18.04.26, https://t.me/derbentskiyrayon_official/22087
18:00, 18 апреля 2026
Согласован участок под строительство домов взамен подтопленных в Мамедкале
Обстановка в Уркарахе. Стоп-кадр видео "Новости ННТ" от 18.04.26, https://t.me/newsnnt/12305.
16:00, 18 апреля 2026
28 домов разрушены оползнем в Дахадаевском районе
Использование лодок без весел в зоне потопа в Дагестане. Коллаж "Кавказского узла".
14:00, 18 апреля 2026
Дагестанские журналисты разъяснили использование лодок без весел в зоне потопа
Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС /Telegram
10:10, 18 апреля 2026
Число затопленных в Дагестане домов снизилось до 117
Домашнее насилие. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
09:33, 18 апреля 2026
Правозащитники зафиксировали всплеск обращений за помощью на Северном Кавказе
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Самвел Карапетян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/samvel-karapetyan-nachal-process-otkaza-ot-vseh-grazhdanstv-pomimo-armyanskogo
17 апреля 2026, 19:09
Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца

Уборка пляжа в Анапе. 15 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15697
17 апреля 2026, 16:31
247 тонн загрязненного грунта собрано в Анапе после разлива нефтепродуктов

Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.primeminister.am/
17 апреля 2026, 13:30
Пашинян призвал не допустить оппозицию в парламент

Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года. Кадр видеосюжета "Первого канала".
17 апреля 2026, 00:44
Озвучены размеры компенсаций за утрату жилья при наводнении в Дагестане

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше