Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью

Хозяйственная деятельность человека изменила климат и ритм выпадения осадков, а существующие объекты инфраструктуры в новых условиях неработоспособны, указал руководитель Центра горных исследований Института географии РАН Алексей Гуня, комментируя наводнение в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", в числе причин разрушительного наводнения опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики назвали необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа. Жители Махачкалы разделяют мнение, что хаотичная застройка, в частности, в поселках Газораспределитель и Пальмира серьезно усугубила проблему с подтоплениями.

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Антропогенный фактор играет важнейшую роль в критической ситуации с наводнениями в Дагестане, подтвердил руководитель Центра горных исследований Института географии РАН, доктор географических наук, профессор Алексей Гуня. "Произошло увеличение хозяйственной деятельности, антропогенной деятельности: она расширилась, проникла в разные места в ареалы, в которые раньше не проникала. Там происходит строительство городов, дорог, возникает необходимость водопользования", - пояснил он "Кавказскому узлу".

На эффект масштабной деятельности человека наложились климатические изменения, в частности, поэтому в прежние годы столь резких и разрушительных наводнений не наблюдалось. "Изменилась ритмика самого климата: скажем, раньше за год в Махачкале было 120-130 дней с дождями. Сейчас дождливых дней в два раза меньше, но дожди стали более залповыми; при этом количество осадков в абсолютном количестве осталось прежним, но они стали выпадать быстро и в короткие промежутки времени. Человеческое общество оказалось не готово к такой ритмике и не успело перестроиться: инфраструктура, ливневки и все остальное были адаптированы под тот, старый ритм. И вот этот адаптационный механизм пока у нас работает медленно, вся старая инфраструктура не приспособлена к новой климатической реальности", - объяснил Алексей Гуня.

Для адаптации к новым условиям нужна модернизация инфраструктуры, подчеркнул специалист. "Это значит, что нам нужны новые гидротехнические системы водоотведения, ливневок, запруд и прочего. Но самое главное, - нужно, конечно, по-новому взглянуть на планирование, на расселение и размещение объектов хозяйства, дорог и так далее. Должны быть новые ГОСТы, другие стандарты", - указал Гуня.

Он отметил, что практически все плотины, дамбы, которые примыкают к горным районам, сегодня остро нуждаются в модернизации. "Не только Геджухская плотина, но все они, не сегодня, так завтра могут прийти в негодность и вызывать риски подтоплений", - отметил доктор географических наук.

В Дербентском районе Дагестана 6 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, более 350 жителей из поселка Мамедкала и прилегающих сел было эвакуировано. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, в результате погибли как минимум четыре человека. 10 апреля был задержан инженер коммерческой организации, который должен был следить за безопасной эксплуатацией плотины. Позднее задержали также бывшего директора компании, которая обслуживала дамбу.

Гуня добавил, что также необходимо менять подходы к вопросам застройки пойм. "Застройка пойм происходила ранее в тех условиях, когда ритмика природных процессов, выпадения осадков и таяния была, скажем так, более или менее прогнозируемой на основании прошлых наблюдений, но сейчас нужно перестраиваться. Мировой опыт показывает, что поймы имеют как минимум желтую зону опасности. В этих местах постоянное размещение хозяйственных объектов и постоянное жительство должно быть резко ограничено", - подчеркнул Гуня.

Он также напомнил, что застройка пойм происходила в условиях, когда системы мониторинга, контроля и санкций были неэффективными.

"Я не настаиваю, что должно быть только выселение или расселение всех объектов и жителей пойм, - в каждом конкретном случае нужен свой подход, свое инженерное решение. Но должно быть налажено строительство новых гидротехнических объектов в зависимости от быстроты стока, от максимума паводка. Для этого нужен постоянный мониторинг, наблюдение за гидрологическими процессами, которого сейчас вообще практически нигде нет. Надо не на глаз, а профессионально измерять сток, прогнозировать его распределение и осуществлять систему перераспределения", - резюмировал Алексей Гуня.