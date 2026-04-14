Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью

Дагестан, 7 апреля 2026 года. Стоп-кадр видеосюжета "Первого канала"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хозяйственная деятельность человека изменила климат и ритм выпадения осадков, а существующие объекты инфраструктуры в новых условиях неработоспособны, указал руководитель Центра горных исследований Института географии РАН Алексей Гуня, комментируя наводнение в Дагестане. 

Как писал "Кавказский узел", в числе причин разрушительного наводнения опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики назвали необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа. Жители Махачкалы разделяют мнение, что хаотичная застройка, в частности, в поселках Газораспределитель и Пальмира серьезно усугубила проблему с подтоплениями. 

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Антропогенный фактор играет важнейшую роль в критической ситуации с наводнениями в Дагестане, подтвердил руководитель Центра горных исследований Института географии РАН, доктор географических наук, профессор Алексей Гуня. "Произошло увеличение хозяйственной деятельности, антропогенной деятельности: она расширилась, проникла в разные места в ареалы, в которые раньше не проникала. Там происходит строительство городов, дорог, возникает необходимость водопользования", - пояснил он "Кавказскому узлу". 

На эффект масштабной деятельности человека наложились климатические изменения,  в частности, поэтому в прежние годы столь резких и разрушительных наводнений не наблюдалось. "Изменилась ритмика самого климата: скажем, раньше за год в Махачкале было 120-130 дней с дождями. Сейчас дождливых дней в два раза меньше, но дожди стали более залповыми; при этом количество осадков в абсолютном количестве осталось прежним, но они стали выпадать быстро и в короткие промежутки времени. Человеческое общество оказалось не готово к такой ритмике и не успело перестроиться: инфраструктура, ливневки и все остальное были адаптированы под тот, старый ритм. И вот этот адаптационный механизм пока у нас работает медленно, вся старая инфраструктура не приспособлена к новой климатической реальности", - объяснил Алексей Гуня.

 Количество осадков в абсолютном количестве осталось прежним, но они стали выпадать быстро и в короткие промежутки времени

Для адаптации к новым условиям нужна модернизация инфраструктуры, подчеркнул специалист. "Это значит, что нам нужны новые гидротехнические системы водоотведения, ливневок, запруд и прочего. Но самое главное, - нужно, конечно, по-новому взглянуть на планирование, на расселение и размещение объектов хозяйства, дорог и так далее. Должны быть новые ГОСТы, другие стандарты", - указал Гуня.

Он отметил, что практически все плотины, дамбы, которые примыкают к горным районам, сегодня остро нуждаются в модернизации. "Не только Геджухская плотина, но все они, не сегодня, так завтра могут прийти в негодность и вызывать риски подтоплений", - отметил доктор географических наук. 

В Дербентском районе Дагестана 6 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, более 350 жителей из поселка Мамедкала и прилегающих сел было эвакуировано. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, в результате погибли как минимум четыре человека. 10 апреля был задержан инженер коммерческой организации, который должен был следить за безопасной эксплуатацией плотины. Позднее задержали также бывшего директора компании, которая обслуживала дамбу. 

Гуня добавил, что также необходимо менять подходы к вопросам застройки пойм. "Застройка пойм происходила ранее в тех условиях, когда ритмика природных процессов, выпадения осадков и таяния была, скажем так, более или менее прогнозируемой на основании прошлых наблюдений, но сейчас нужно перестраиваться. Мировой опыт показывает, что поймы имеют как минимум желтую зону опасности. В этих местах постоянное размещение хозяйственных объектов и постоянное жительство должно быть резко ограничено", - подчеркнул Гуня.

Он также напомнил, что застройка пойм происходила  в условиях, когда системы мониторинга, контроля и санкций были неэффективными. 

"Я не настаиваю, что должно быть только выселение или расселение всех объектов и жителей пойм, - в каждом конкретном случае нужен свой подход, свое инженерное решение. Но должно быть налажено строительство новых гидротехнических объектов в зависимости от быстроты стока, от максимума паводка. Для этого нужен постоянный мониторинг, наблюдение за гидрологическими процессами, которого сейчас вообще практически нигде нет. Надо не на глаз, а профессионально измерять сток, прогнозировать его распределение и осуществлять систему перераспределения", - резюмировал Алексей Гуня.

События
22:41, 14 апреля 2026
Власти Кабардино-Балкарии пообещали обеспечить жильем 180 сирот
20:26, 14 апреля 2026
Эвакуация жителей начата в Дахадаевском районе из-за оползня
17:50, 14 апреля 2026
Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
09:20, 14 апреля 2026
Отменен запрет на проезд по Транскаму
07:30, 14 апреля 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
01:58, 14 апреля 2026
Число жертв взрыва во Владикавказе увеличилось до трех
Все события дня
Новости
Волонтер в больнице. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:38, 14 апреля 2026
Волонтер из Геджуха получил смертельные травмы в Мамедкале
Женская рука на снегу. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:39, 14 апреля 2026
Умерла попавшая под лавину жительница Дагестана
Спасатели во время наводнения. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:57, 13 апреля 2026
Дополнительная группа спасателей направлена в Дагестан из Кабардино-Балкарии
Иван Отраковский. Кадр видео на YouTube
21:27, 13 апреля 2026
Отраковский назвал провокацией свой арест в Дагестане
Снегопад в селе Хосрех. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
20:28, 13 апреля 2026
Глава заблокированного горного села в Дагестане попросил отправить его жителям продукты
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Алина Джикаева. Фото: alina_djikaeva/Telegram
14 апреля 2026, 19:18
Главред проекта "Сапа" задержана после обысков во Владикавказе

Взрыв мины. Скриншот видео https://video.azertag.az/ru/site/video/308591
14 апреля 2026, 16:02
Сапер погиб при взрыве мины в Азербайджане

Пляж в Анапе. Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
14 апреля 2026, 13:08
Анапа опередила Сочи по числу бронирований туров на майские праздники

Пункт временного возмещения в Дагестане. Фото: https://mirmol.ru/
14 апреля 2026, 12:10
530 человек остаются в пунктах временного размещения в Дагестане

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше