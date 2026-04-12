Второй человек задержан по делу о прорыве Геджухской плотины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане задержали бывшего директора компании, которая обслуживала Геджухскую плотину, прорыв которой привел к подтоплению сел в Дербентском районе и гибели людей.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане задержан инженер коммерческой организации, он должен был следить за обеспечением безопасности эксплуатации плотины Геджухского водохранилища. Геджухское водохранилище содержалось в ненадлежащем состоянии, эксплуатирующая организация не приняла мер при угрозе прорыва плотины, считает следствие. Инженер из организации, которая отвечала за безопасность сооружения, ООО "Дзив-2", арестован на два месяца.

В Дербентском районе Дагестана 6 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, более 350 жителей из поселка Мамедкала и прилегающих сел были эвакуированы. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, в результате погибли как минимум четыре человека. Общее число жертв наводнения в Дагестане достигло шести.

Задержан бывший генеральный директор компании, эксплуатирующей гидротехнические сооружения в Дербентском районе. Его подозревают в нарушении правил безопасности при строительстве и иных работах и нарушение правил охраны окружающей среды, говорится на сайте Следкома России.

Следствие считает, что подозреваемый не обеспечил соблюдение требований безопасности и не организовал надлежащий контроль за состоянием водохранилища, а также не принял мер для устранения нарушений. Следователи будут ходатайствовать о его аресте, указано в сообщении.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Жертвами наводнения в Дагестане стали шесть человек, пять из них погибли в поселке Мамедкала и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова. Власти отчитались о выплате семьям погибших по миллиону рублей.

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей.