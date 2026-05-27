Махачкалинцы рассказали о ценах на мясо перед Курбан-байрамом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цены на мясо перед Курбан-байрамом в Махачкале и Каспийске повысились незначительно, но у семей с низким достатком нет возможности угощать по праздничной традиции родственников и соседей.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая власти Дагестана объявили 27, 28 и 29 мая выходными днями в связи с празднованием Курбан-байрама, который в этом году отмечается в среду, 27 мая. Таким образом, в республике будет пять выходных дней подряд - включая 30 и 31 мая (субботу и воскресенье). Дни с 27 по 29 мая объявлены нерабочими также в Чечне и Ингушетии, а в Кабардино-Балкарии выходным объявлен только один день - 27 мая.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести своего сына в жертву. Он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку. Мясом животных, принесенных в жертву во время Курбан-байрама, принято угощать малоимущих, а также родственников и друзей.

Цены на мясо в Махачкале преддверии Курбан-байрама остались практически на прежнем уровне – около 700 рублей за килограмм говядины и 800 рублей за килограмм баранины, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» местный житель Магомедрасул.

В праздник он планирует воспользоваться услугами по разделке мяса на специально оборудованной площадке и часть мяса раздать родственникам.

Махачкалинец Мурад заметил лишь незначительное повышение цен на баранину. «Говядина особо не подорожала, немного поднялась в цене баранина. Это связано с тем, что ее разбирают предприятия общепита на шашлыки. Оптом баранина стоит около 750 рублей», – рассказал он.

Жительница Махачкалы Салимат рассказала, что будет праздновать Курбан-байрам в кругу семьи, с близкими родственниками. «Мясо немного подорожало. У нас небогатая семья, много покупать его по таким ценам, и еще раздавать, нет возможности. Рядом с домом мясной магазин, но там очень дорого для нас: говядина около 800 рублей, баранина еще дороже. На рынке чуть дешевле, но туда ехать далеко. Но что делать, пришлось покупать там», – рассказала она.

Житель Каспийска Зураб рассказал, что стоимость мяса перед Курбан-байрамом почти не изменилась.

«На рынках не поднимают цену, так как в эти дни режут скот на праздник, многие покупают мясо там. Мы раздадим его родственникам, часть – неимущим соседям. Остальное оставим себе, приготовим блюда, позовем гостей», – сказал корреспонденту «Кавказского узла».

"Кавказский узел" писал, что в марте, в месяц Рамадан жители Махачкалы заметили рост цен на продукты как на рынках, так и в магазинах, в частности на мясо и яйца. На фоне общего подорожания владельцы кафе и ресторанов также вынуждены были поднять цены. Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов тогда заявил, что ежегодно, когда люди готовятся к Ураза-байраму, некоторые продавцы и торговые точки пытаются заработать на повышенном спросе, необоснованно поднимая цены. "Призываю и предупреждаю всех предпринимателей Дагестана проявить уважение к своим покупателям, к традициям нашей республики и к священному празднику", - сообщил премьер-министр 11 марта.