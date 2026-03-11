×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
16:47, 11 марта 2026

Власти Дагестана призвали продавцов сдержать рост цен перед Ураза-байрамом

Рынок в Махачкале. Фото: https://riadagestan.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спекуляции на религиозном празднике недопустимы, заявил глава правительства Дагестана, призвав муниципалитеты контролировать цены в магазинах и на рынках.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане месяц поста Рамадан начался 19 февраля. Перед Рамаданом в Махачкале резко выросли цены на мясо и яйца. Представители торговых точек назвали вынужденным повышение цен. С наступлением месяца поста многие заведения общепита в Махачкале изменили график работы и открываются лишь к вечеру. Жители города и туристы пожаловались, что стало сложно найти кафе, открытое днем. Цены на продукты в месяц Рамадан выросли как на рынках, так и в магазинах, рассказали жители Махачкалы. На фоне общего подорожания владельцы кафе и ресторанов также вынуждены были поднять цены.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - праздник разговения после месяца поста.

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил сегодня, что ежегодно, когда люди готовятся к Ураза-байраму, "некоторые продавцы и торговые точки пытаются заработать на повышенном спросе, необоснованно поднимая цены на продукты и товары первой необходимости",  приводит его слова Telegram-канал правительства Дагестана.

По его словам, спекулировать на религиозном празднике и на потребностях жителей республики - неправильно ни с человеческой, ни с моральной, ни с религиозной точки зрения, подчеркнул он. Правительство Республики Дагестан совместно с контролирующими органами будет внимательно отслеживать ситуацию с ценами на рынках, в магазинах и торговых сетях. "В случае выявления фактов необоснованного роста цен будем сообщать об этом нашим коллегам, в том числе ФАС и надзорным органам. Хочу подчеркнуть: предпринимательство в республике должно строиться не только на прибыли, но и на ответственности перед обществом. Призываю и предупреждаю всех предпринимателей Дагестана проявить уважение к своим покупателям, к традициям нашей республики и к священному празднику", - заявил премьер-министр.

Он также рекомендовал главам муниципалитетов обеспечить мониторинг ситуации в городах, районах и селах республики, говорится в публикации.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше