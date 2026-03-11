×

03:42, 11 марта 2026

Жители Махачкалы сочли неуместным строительство ледовой арены

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Дагестана Сергей Меликов рапортовал, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу о строительстве в республике ледовой арены. Жители Махачкалы считают, что нужно развивать популярные в республике виды спорта, к тому же обслуживание арены будет очень дорогим.

"Кавказский узел" писал, что в начале февраля глава Дагестана Сергей Меликов пообещал построить современную ледовую арену, а жители Махачкалы считают, что эти деньги лучше направить на первоочередные нужды.

В декабре 2019 года власти Дагестана выделили 60 миллионов рублей на разработку проекта строительства ледового дворца в Махачкале. Горожане усомнились в необходимости развивать зимние виды спорта в южной республике. Активисты считают, что деньги, которые планируется потратить на дворец, следует направить на строительство очистных сооружений и развитие туристического потенциала.

10 марта глава Дагестана Сергей Меликов, который вернулся из Москвы, прямо в аэропорту Махачкалы сообщил журналистам, что президент России во время встречи поддержал инициативу о строительстве в республике ледовой арены.

«В Дагестане становится всё более популярным хоккей. Я Владимиру Владимировичу доложил об этом, он внимательно выслушал и дал поручение проработать вопрос о строительстве ледовой арены», - сказал Меликов.

«Сергей Меликов сообщил, что встреча с президентом была 5 марта. Ранее Кремль отчитался о встрече 6 марта - тремя строками без фото и видео. Контраст с прошлым годом разительный: тогда такие события синхронизировались, сегодня - рассогласование. Окружение сработало по старинке: любой контакт с центром - это всегда ресурс для внутренней аудитории. Задача номер один - успокоить местные элиты, показать «поддержку Кремля». Протокольные сигналы сверху проигнорированы. Кремль дал дозированную информацию - в Махачкале выдали максимум, создав две версии одного события. Это не просто техническая накладка. Это ошибка в понимании функций: информационное сопровождение первого лица должно защищать, а не создавать риски. Вместо единой канвы - множащиеся смыслы», - прокомментировал новость телеграм-канал "ДагестаНет".

Телеграм-канал «Спросите у Расула» отметил, что уже нет смысла писать о том, что вопрос строительства ледового дворца уже многократно поднимался. «Земельный участок, который ранее отводился под его строительство, отведен под многоквартирные дома и торговые центры. Как и сам проект, стоимость которого оценивалась в несколько сотен миллионов. В итоге город так и не получил ледовый дворец, о необходимости строительства которого говорили ещё во времена главы Дагестана Владимира Васильева. Ледовый дворец планировалось строить на территории ипподрома. Согласно ранее озвученным планам, объект должен был быть введён в эксплуатацию к концу 2022 года. Однако проект так и не был реализован», - сказано в публикации.

Ранее проектная документация ледового дворца не прошла государственную экспертизу. А земельный участок был изъят у министерства по физической культуре и спорту республики Дагестан, в результате ведомство лишилось возможности выступать заказчиком проектно-сметной документации в соответствии с требованиями градостроительного законодательства. «На этом фоне всё чаще обсуждаются перспективы жилой и коммерческой застройки территории ипподрома. Вполне возможно, что в будущем на этом месте появятся новые жилые кварталы и торговая инфраструктура. Однако вопрос о строительстве ледового дворца, о котором ранее говорилось как о приоритетном проекте, практически исчез из публичной повестки», - сообщает «Спросите у Расула».

Жители Махачкалы в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" вновь выразили сомнение в целесообразности строительства ледового дворца в Дагестане. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения горожан.

Усман считает, что строительство такого дорогого объекта, как ледовый дворец для хоккея, в Дагестане представляется проблематичным. «В республике не могут поддержать футбольные команды, несмотря на то, что этот вид спорта имеет хорошие традиции, начиная с «Анжи». О каком хоккее может идти речь?» - задается он вопросом.

«О ледовом дворце говорят уже много лет. У меня много знакомых специалистов в городах, где развит хоккей, и есть соответствующие стадионы. Их содержание обходится в десятки миллионов рублей, ведь это не просто следить за травой на футбольном стадионе. Здесь нужна дорогостоящая аппаратура по заморозке льда и поддержанию его состояния. Кто за это будет платить?» - интересуется Рустам.

В Махачкале разрушается построенный спорткомплекс в центре города, на проспекте Шамиля, напомнил Абдула. «Много лет назад возведен огромный спорткомплекс, сейчас его не могут достроить. Так вложите деньги сюда, обойдется намного дешевле, чем какой-то виртуальный ледовый дворец», - считает махачкалинец.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

