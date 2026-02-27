Осужденный уроженец Дагестана сбежал от конвоя в Москве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Дагестана Шамиль Алиев 26 февраля сбежал от силовиков до начала заседания Таганского суда в Москве, из-за чего в столице объявили план "Перехват".

В 17.00 мск 26 февраля в Таганский районный суд города Москвы поступило представление отдела полиции на метрополитене о заключении под стражу осужденного Алиева.

Полиция предлагала арестовать Шамиля Алиева для рассмотрения вопроса о замене принудительных работ на лишение свободы в связи с уклонением от отбывания наказания, сообщила сегодня пресс-служба судов города Москвы в Telegram-канале.

О том, что Алиев сбежал из здания суда, вечером 26 февраля сообщил Telegram-канал "112". В сообщении он был назван "подсудимым" и подозреваемым", но в Таганском суде Москвы опровергли информацию о побеге подозреваемого. "Информация о побеге подозреваемого из здания суда не соответствует действительности. Таких фактов не было", - процитировало заявление представителя суда ТАСС.

В пресс-службе суда сообщили, что представление столичной полиции о заключении осужденного под стражу вернули без рассмотрения "в связи с недоставлением Алиева сотрудниками полиции в судебное заседание".

"Во время ожидания адвоката сотрудник полиции вместе с задержанным находился на улице, откуда в 18.02 Алиев и сбежал", - говорится в заявлении.

Пресс-служба также опубликовала короткое видео инцидента. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, когда сотрудник полиции пошел ко входу в здание, Алиев побежал в другую сторону. Полицейский побежал вслед за мужчиной.

Шамилю Алиеву 24 года. Он сбежал после того, как заседание по его делу перенесли на другой день, а конвойные полицейские ожидали транспорт. В момент побега Алиев был в наручниках, отмечает “Сапа”.

По данным "112", ранее в отношении Алиева возбудили уголовное дело о грабеже в 2022 году - утверждалось, что он вместе с двумя другими людьми похитил у прохожего мобильный телефон. Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей.

"Кавказский узел" также писал, что житель Санкт-Петербурга Антон Иваницкий был арестован на два месяца после того, как сбежал из отдела полиции в Таганроге, избив при этом конвоира и украв у него автомат и патроны.