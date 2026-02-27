×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:55, 27 февраля 2026

Осужденный уроженец Дагестана сбежал от конвоя в Москве

Кадр видео побега Шамиля Алиева. 26 февраля 2026 г. Скриншот видео: Суды общей юрисдикции города Москвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Дагестана Шамиль Алиев 26 февраля сбежал от силовиков до начала заседания Таганского суда в Москве, из-за чего в столице объявили план "Перехват". 

В 17.00 мск 26 февраля в Таганский районный суд города Москвы поступило представление отдела полиции на метрополитене о заключении под стражу осужденного Алиева. 

Полиция предлагала арестовать Шамиля Алиева для рассмотрения вопроса о замене принудительных работ на лишение свободы в связи с уклонением от отбывания наказания, сообщила сегодня пресс-служба судов города Москвы в Telegram-канале.

О том, что Алиев сбежал из здания суда, вечером 26 февраля сообщил Telegram-канал "112". В сообщении он был назван "подсудимым" и подозреваемым", но в Таганском суде Москвы опровергли информацию о побеге подозреваемого. "Информация о побеге подозреваемого из здания суда не соответствует действительности. Таких фактов не было", - процитировало заявление представителя суда ТАСС.

В пресс-службе суда сообщили, что представление столичной полиции о заключении осужденного под стражу вернули без рассмотрения "в связи с недоставлением Алиева сотрудниками полиции в судебное заседание".

"Во время ожидания адвоката  сотрудник полиции вместе с задержанным находился на улице, откуда в 18.02 Алиев и сбежал", - говорится в заявлении.

Пресс-служба также опубликовала короткое видео инцидента. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, когда сотрудник полиции пошел ко входу в здание, Алиев побежал в другую сторону. Полицейский побежал вслед за мужчиной.

Шамилю Алиеву 24 года. Он сбежал после того, как заседание по его делу перенесли на другой день, а конвойные полицейские ожидали транспорт. В момент побега Алиев был в наручниках, отмечает “Сапа”. 

По данным "112", ранее в отношении Алиева возбудили уголовное дело о грабеже в 2022 году - утверждалось, что он вместе с двумя другими людьми похитил у прохожего мобильный телефон. Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей.

"Кавказский узел" также писал, что житель Санкт-Петербурга Антон Иваницкий был арестован на два месяца после того, как сбежал из отдела полиции в Таганроге, избив при этом конвоира и украв у него автомат и патроны.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Студент у батарейного шкафа на железной дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:33, 26 февраля 2026
Дело студента из Дагестана о теракте в Подмосковье дошло до суда
Бронежилет. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:21, 25 февраля 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
Мужчина топчет шоколад. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:46, 24 февраля 2026
Комментаторы раскритиковали поведение блогера из Дагестана в магазине
Сотрудники ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:56, 19 февраля 2026
ФСБ рапортовала о задержании в трех регионах юга России членов ячейки террористов
Мечеть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
22:39, 17 февраля 2026
Муфтияты республик Северного Кавказа назвали даты начала Рамадана
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Фото
11:15, 11 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Мертвые души. В Дагестане пытаются вернуть в бюджет украденные миллионы
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Юлия Мельниченко. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Юлией Мельниченко
27 февраля 2026, 16:01
Силовики объявили предостережение Юлии Мельниченко

Ульвия Али. Фото: https://jam-news.net/ru
27 февраля 2026, 15:02
Журналистка Ульвия Али заявила об угрозах в СИЗО

Дом жителей поселка в Терском районе Кабардино-Балкарии. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=8c7eg1vLdfs
27 февраля 2026, 12:07
Три села упразднены в Кабардино-Балкарии

Илья Афросин. Скриншот видео Комитета против пыток
27 февраля 2026, 10:11
Прокуратура потребовала 11 лет колонии для обвиняемого по делу о смерти Афросина

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше