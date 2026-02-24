×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
03:42, 24 февраля 2026

Комментаторы раскритиковали поведение блогера из Дагестана в магазине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дагестанский блогер снял на видео, как он топчет шоколадки в магазине, и призвал не покупать их, так как производители прямо или косвенно спонсируют геноцид в Палестине. Комментаторы в Telegram сочли такое поведение недостойным.

Дагестанский блогер пришел в магазин и устроил там погром, разбрасывая и давя ногой шоколадки.

На 45-секундном видео, опубликованном в телеграм-канале "КАЙФ Дагестана / новости Дагестана, Махачкалы" автоблогер из Махачкалы возмутился тем, что люди покупают на раздачу по случаю Рамадана шоколадки популярным марок Snickers, Mars, Bounty, Twix и так далее. Он назвал все выставленные на витрине шоколадки нецензурным словом и призвал зрителей не покупать их "хотя бы в этот священный месяц Рамадан".

При этом блогер бросает шоколадки на пол и давит их ногами. "Производители этого <...> напрямую или косвенно поддерживают геноцид в Палестине. Покупая это <...>. вы становитесь соучастником геноцида в Палестине. Покупая это <...> своим детям, вы забываете о тех детях в Газе. Хотя бы в месяц Рамадан не покупайте вот это вот <...>", - заявил блогер.

В конце видео, он, обращаясь в камеру, заявил: "Те, кто это продает, и те, кто это покупает - вы в Судный день ответите перед Всевышним".

По данным на 03.00 мск данная публикация набрала 61 смайлик клоуна, 11 смайликов с пальцем вверх, пять сердечек и три смайлика "О'кей", а также 155 комментариев, главным образом критических.

"Сам при выходе оплатил все", - иронизирует Руслан. "В первую очередь это еда", - напомнил он же.

"Вот как пост влияет на человека, голодный и злой, ненавидит еду", - шутит SaidA. "Нормальный праведный не будет топтать еду", - считает Суламифь Tar. "Только с шоколадками воевать может. Че не на передовой в Палестине?" - интересует Лост. "Сам себе добро дал в чужом месте чужой товар испортить и намусорить", - отметил пользователь с ником 1.

"Сам он снимает на сотовый с технологиями ЕС и США? Дома техника, машина и куча всего остального <...>. Лицемер. Интересно, а родственники или друзья-товарищи живут в странах ЕС или США, налоги платят", - прокомментировал видео "Инспектор Michelin 5* звезд".

"Можно было как-то поаккуратнее преподнести, а не топтать еду ногами. Все люди понимающие поняли бы, чем кому-то делать наставление, с себя бы начал лучше", - пишет безымянный комментатор. "Постоянное употребление слова <...> (там, где в принципе один раз вполне уместно) настораживает", - отметил Igor. "Надеюсь, он заплатил за это идиотство и ему сделали запрет на посещение этого магазина", - прокомментировала Elena.

"Правильно автор ролика говорит. Вы геноцид спонсируете, мунафики", - поддержал блогера безымянный комментатор.

Напомним, что в Дагестане месяц поста Рамадан начался 19 февраля, а в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - 18 февраля. Перед Рамаданом в Махачкале резко выросли цены на мясо и яйца. Представители торговых точек назвали вынужденным повышение цен.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - праздник разговения после месяца поста.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

