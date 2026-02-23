Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Артур Ган из Камышина убит в ходе спецоперации на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1692 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 23 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1691 бойца из Волгоградской области.

О гибели Артура Гана в военной операции сообщила администрация Камышинского района на своей странице во "ВКонтакте".

Артура Гана призвали по мобилизации 22 сентября 2022 года. Он был убит в ходе боев 6 мая 2024 года. Похороны состоятся 24 февраля в Камышине.

Других подробностей биографии бойца и его гибели администрация в своем сообщении не привела.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700 Не менее 4271 бойца из СКФО и 4431 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в ходе СВО не менее 1692 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти участника спецоперации из Камышина стало известно 19 февраля. Тогда власти сообщили об убитом на Украине Денисе Костромитине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.