Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

Виктор Журавлев из Нехаевского района убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1689 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1688 бойцов из Волгоградской области.

Виктор Журавлев из Нехаевского района погиб в военной операции, сообщает издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр», где Журавлев работал агрономом до ухода на СВО, он служил артиллеристом и погиб 26 мая 2025 года при атаке дрона. Тело убитого долго не могли доставить близким для захоронения, говорится в публикации.

Ранее о смерти бойца из Нехаевского района стало известно в январе 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Иван Иголкин.

Говорил, что хочет, чтобы его похоронили в Нехаевском районе, в родной станице

Прощание с 42-летним бойцом прошло в Нехаевском районе, сообщило агентство "Высота 102". "Виктор говорил, что если с ним что-то случится, то он хочет, чтобы его похоронили в Нехаевском районе, в родной станице Упорниковская. Там у него родители. Он работал агрономом в Нехаевском районе, а с 2015-го уже в Волгограде, куда мы все переехали", - рассказала агентству супруга убитого Марина Журавлёва.

По словам женщины, ее муж ушел на СВО добровольцем в ноябре 2023 года. О его смерти она узнала на следующий день, 27 мая 2025 года. "Виктора и его боевого товарища с позывным «Фикус» снял наш беспилотник, как они там лежат на поле боя. Но эвакуировать тела сразу не могли", - привело агентство ее слова.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1689 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.