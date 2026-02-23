15 беспилотников сбиты в трех регионах ЮФО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные ночью сбили восемь беспилотников в Ростовской области, четыре - на Кубани и три - в Волгоградской области. Еще четыре дрона уничтожены над Азовским морем.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью беспилотники были сбиты в четырех районах Ростовской области - Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотника, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно публикации, восемь беспилотников сбиты в Ростовской области, четыре - в Краснодарском крае, три - в Волгоградской области и четыре- над акваторией Азовского моря.
Остальные дроны сбиты в Белгородской, Саратовской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тульской и Тверской областях, а также в Крыму и Татарстане.
Оперштаб Кубани и администрация Волгоградской области, по состоянию на 09.55 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях атак.
Напомним, в ночь на 13 февраля при атаке БПЛА в Волгограде пострадали женщина и подросток. По данным властей, повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.
Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.
Отметим, что в Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
В Ростовской области также действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
В августе 2025 года в Ростовской области два человека были оштрафованы за съемку последствий атак беспилотников.
В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.