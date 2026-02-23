×

10:00, 23 февраля 2026

15 беспилотников сбиты в трех регионах ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные ночью сбили восемь беспилотников в Ростовской области, четыре - на Кубани и три - в Волгоградской области. Еще четыре дрона уничтожены над Азовским морем.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью беспилотники были сбиты в четырех районах Ростовской области - Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотника, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, восемь беспилотников сбиты в Ростовской области, четыре - в Краснодарском крае, три - в Волгоградской области и четыре- над акваторией Азовского моря.

Остальные дроны сбиты в Белгородской, Саратовской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тульской и Тверской областях, а также в Крыму и Татарстане.

Оперштаб Кубани и администрация Волгоградской области, по состоянию на 09.55 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях атак.

Напомним, в ночь на 13 февраля при атаке БПЛА в Волгограде пострадали женщина и подросток. По данным властей, повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Отметим, что в Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В Ростовской области также действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В августе 2025 года в Ростовской области два человека были оштрафованы за съемку последствий атак беспилотников.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

