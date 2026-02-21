34 беспилотника сбиты в трех регионах ЮФО

Военные ночью сбили 24 беспилотника в Краснодарском крае, девять в Ростовской области и один в Волгоградской.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью и утром беспилотники и ракеты уничтожены в Каменске-Шахтинском и пяти районах Ростовской области - Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, отметил он.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотников, в том числе 24 в Краснодарском крае, девять в Ростовской области и один в Волгоградской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще четыре дрона сбиты над акваторией Азовского моря. Остальные уничтожены в Крыму, а также в Курской, Белгородской, Самарской, Саратовской и Воронежской областях. Об уничтожении ракет в Ростовской области ведомство в своей публикации не упомянуло.

Администрация Волгоградской области и оперштаб Кубани, по состоянию на 09.57 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях атак.

Напомним, в Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В августе 2025 года в Ростовской области два человека были оштрафованы за съемку последствий атак беспилотников.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, также запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.