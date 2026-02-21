34 беспилотника сбиты в трех регионах ЮФО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные ночью сбили 24 беспилотника в Краснодарском крае, девять в Ростовской области и один в Волгоградской.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью и утром беспилотники и ракеты уничтожены в Каменске-Шахтинском и пяти районах Ростовской области - Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, отметил он.
Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотников, в том числе 24 в Краснодарском крае, девять в Ростовской области и один в Волгоградской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно публикации, еще четыре дрона сбиты над акваторией Азовского моря. Остальные уничтожены в Крыму, а также в Курской, Белгородской, Самарской, Саратовской и Воронежской областях. Об уничтожении ракет в Ростовской области ведомство в своей публикации не упомянуло.
Администрация Волгоградской области и оперштаб Кубани, по состоянию на 09.57 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях атак.
Напомним, в Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
В августе 2025 года в Ростовской области два человека были оштрафованы за съемку последствий атак беспилотников.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, также запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.