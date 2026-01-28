×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
09:14, 28 января 2026

Военные сбили 30 беспилотников в четырех регионах ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью сбиты 24 беспилотника в Краснодарском крае, четыре в Астраханской области, по одному в Ростовской и Волгоградской. Еще девять дронов уничтожены над Азовским и Черным морями.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Северском районе Кубани в результате атаки БПЛА были повреждены четыре частных дома: два в хуторе Свободном и два в станице Северской. Раненых нет, сообщили краевые власти.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников, в том числе 24 в Краснодарском крае, четыре в Астраханской области, один в Ростовской и один в Волгоградской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще шесть дронов сбиты над акваторией Черного моря, три - над акваторией Азовского моря. Остальные перехвачены в Белгородской, Воронежской, Брянской, Тамбовской областях и в Крыму.

Минувшей ночью и утром были уничтожены БПЛА в двух районах Ростовской области: Азовском и Чертковском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь. Подробностей о последствиях атаки, по состоянию на 09.10 мск, он не привел.

Юноша снимает на мобильный телефон летящий беспилотник. Изображение создано Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.

Администрация Волгоградской области и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 09.10 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о ночных атаках.

Напомним, в Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше