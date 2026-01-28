×

Кавказский узел

Лента новостей
06:16, 28 января 2026

Дома жителей Кубани повреждены при атаке дронов

БПЛА над станицей. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотников повреждены два дома в хуторе Свободном и два в станице Северской.

Как писал "Кавказский узел", утром 27 января Минобороны отчиталось о пяти сбитых беспилотниках на Кубани, которая стала единственным регионом юга России, где была зафиксирована атака дронов.

В Северском районе в результате атаки БПЛА повреждены четыре частных дома, сообщил сегодня утром в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Раненых нет, отмечается в сообщении. "В хуторе Свободный обломки БПЛА повредили два частных дома, в них выбило стекла в окнах. И еще два – в станице Северской. В одном случае повреждены кровля, потолок и пол, в другом – выбило стекла", - заявили власти.

Юноша снимает на мобильный телефон летящий беспилотник. Изображение создано Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, от атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипского и Ильского в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 21 января, по данным властей, фрагменты беспилотника упали возле частного дома в поселке Афипском.

14 декабря 2025 года власти Кубани сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском.

1 декабря 2025 года в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи.

Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.

7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.

Автор: "Кавказский узел"

