Мэрия Краснодара отказала в проведении трех митингов в Юбилейном микрорайоне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты из из краснодарского микрорайона Юбилейный подали три заявки на митинги против строительства храма на набережной, во всех случаях им отказали, ссылаясь на то, что площадки заняты другими мероприятиями. Однако никаких мероприятий активисты не увидели.

Как писал "Кавказский узел", 16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма. За месяц до этого, 15 декабря 2025 года, жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента. 17 декабря 2025 года депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова вызвали в полицию из-за этого видеообращения, донос на него написал один из краснодарских чиновников. 26 января и 29 января прошли пикеты в защиту набережной и с требованием отставки главы города Евгения Наумова.

Общественное обсуждение планов строительства храма продолжалось неделю, но далеко не все желающие смогли поучаствовать в нем. Горожане раздавали листовки, проводили пикеты. Активисты подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в 10 километрах от микрорайона.

На сегодняшний день, 15 марта, жители Юбилейного микрорайона подавали три заявки на проведение митингов в разных локациях, однако во всех было отказано.

Активисты направили в мэрию заявки на проведение митингов в одно и тоже время, 12.00 в трех местах - на Рождественской набережной, на полянке у Дуба Хранителя и в Новорождественском сквере. Во всех случаях они получили отказы в связи с занятостью площадок в это время другими мероприятиями.

Департамент внутренней политики мэрии Краснодара в своих ответах указал, что по адресу, где планировалось провести митинг в это время "проводится публичное массовые мероприятие". предложив активистам провести митинг в удаленной от Юбилейного микрорайона локации - сквере Кленовый, пишет Telegram-канал "Краснодар ЮМР", публикуя скриншот одного из отказов.

В указанное время активисты побывали по всем адресам, где планировали проводить митинг и убедились, что все эти площади были пустыми - никаких мероприятий здесь не проводилось, следует из сообщений и приложенных видеозаписей.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей с требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где согласно новому генплану города планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.