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07:57, 14 июня 2026

Пятеро бойцов из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Багишев, Вячеслав Астафьев, Замир Кокаев, Заур Коков и Сергей Бавин убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 404 бойца из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", на 28 мая власти и силовики официально признали убитыми с начала военной операции не менее 399 бойцов из Кабардино-Балкарии.

В зоне военной операции на Украине убиты Алексей Багишев, Вячеслав Астафьев, Замир Кокаев, Заур Коков и Сергей Бавин. Имена и фотографии этих, а также других бойцов, указаны на памятном стенде, об открытии которого отчиталась на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Прохладного.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 404 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 391 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

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Автор: "Кавказский узел"

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