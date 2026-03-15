Волонтеры сообщили о сборе полутора тонн мазута в Витязево

За два дня добровольцы штаба "Сети, сито, лопата" собрали полторы тонны мазута на пляже в Витязево.

Как писал "Кавказский узел", за несколько часов работы волонтерам "Сети, сито, лопата", просеивая песок, удалось набрать 200 килограммов мазута на пляже в Витязево.

Волонтерам штаба "Сети, сито, лопата" за 14 марта удалось собрать около онны мазута. "Район Селены, пляж Парус. Итоги работы на мольбертах: следующие 390 квадратов и 35 мешков, то есть ~1000 кг мазута", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Добровольцы ССЛ".

Сегодня они также сообщили о сборе примерно 500 килограммов мазута. "Итоги дня: 300 квадратов, 13 мешков (~500 кг)", - говорится в публикации.

Напомним, арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее. Представители Роспотребнадзора взяли пробы на пляже "Мираклеон" в Витязево, который засыпают новым песком, в том числе пробы и самого привозного песка. Пользователи Telegram подчеркнули, что итоги исследований, как и прежде, вряд ли будут обнародованы. Очередной отчет правительственной комиссии не содержит конкретных данных о ликвидации разлива мазута и не прояснил шансы на открытие пляжей Анапы, указали пользователи соцсети.

Перспективы летнего туристического сезона 2026 года в Анапе остаются неясными: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха. Хотя она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться, часть блогеров полагает, что слова чиновницы "поставили крест на сезоне 2026 года". Пользователи соцсети 15 февраля сочли, что предлагаемые Роспотребнадзором сроки для возобновления работы пляжей Анапы нереальны.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

