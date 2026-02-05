Заявление о пляжах Анапы вызвало споры в Telegram

Заявление главы Роспотребнадзора о пляжах Анапы поставило крест на сезоне 2026 года, считает часть блогеров. Вначале нужно убедиться, что выбросов с затонувших частей танкеров нет, прибыль отельеров менее важна чем здоровье людей, считают другие.

Как писал "Кавказский узел", пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться.за январь кубанским волонтерам поступило 17 сообщений о мазуте на побережье Черного моря в Анапе и Темрюкском районе. Волонтеры отчитались об уборке во всех точках.

В 2025 году Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

На обсуждении в Совете Фередрации сенатор от Краснодарского края Александр Трембицкий, комментируя слова Поповой, отметил, что "у нас есть противоположная точка зрения, которая точно так же подтверждается в том числе и наукой". Он попросил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко дать поручение комитетам СФ по экономической политике и соцполитике совместно с Роспотребнадзором "погрузиться в вопрос предельно допустимых концентраций этих веществ в песке, о которых сейчас идет речь" и "выработать какое-то компромиссное решение, чтобы мы позволили курортным территориям Краснодарского края открыть пляжи к будущему курортному сезону", сообщил 4 февраля "Интерфакс".

Матвиенко ответила, что "надо в первую очередь заняться ускорением работы по очистке песка".

"Займитесь в том числе анализом того, как соответствующие органы, региональные органы власти ведут эту работу, насколько быстро, насколько качественно, с тем чтобы у Роспотребнадзора были все основания дать разрешение на открытие пляжей", - приводятся ее слова в публикации от 4 февраля.

Нужно прямо и честно говорить: вчера туристический сезон 2026 года был информационно убит, пишет политолог Андрей Гусий. "Предположим, что в мае будет принято решение о том, что всем можно пользоваться, все безопасно. Но к этому моменту люди уже, как правило, распланировали отдых и сделали выбор в пользу других курортов!, считает он

Это сообщение перепостил в своем Telegram-канале "Маковозовы" блогер Андрей Маковозов, где оно набрало 30 комментариев.

Часть пользователей сообщила о своем решении приехать в этом году в Анапу.

"Неужели вы правда верите, что всё так просто? Информационный фон уже убит, а вы всё про позитив..." - пишет Xava583Cayod.

"Разумное решение. Мазут море есть и его при шторме периодически выбрасывает. Здоровье детей дороже прибылей отельеров", - написала свое мнение по поводу слов Поповой краснодарская активистка Яна Антонова.

"Откачать мазут надо прежде всего из танкера и вытащить его на берег", - призвала в комментариях к публикации штаба "Сети, Сито, лопата" Дарья.

"Вы сомневаетесь что этот сезон пройдёт успешно, и отчёты всех ведомств будут содержать только позитивные итоги?

Начиная от экологии, заканчивая туристическим потоком?" - спросил пользователи с ником "Спартак Оле Ола".

"Нас волнуют факты независимо от бумажек" - ответили волонтеры

Блогер Макс Анапский объявил сбор средств на проведение проб морской воды "в Витязево, Джемете, Центральный пляж и пляж Высокий берег". "Для отдыхающих очень важно именно море и его состояние, многие сейчас раздумывают", -считает он. "Результаты проб моря за более чем год мы ни разу не получили от Роспотребнадзора и не получим в любом случае, просто не соответствует и все", - добавил блогер. За несколько часов он закрыл сбор на проведение проб, в дальнейшем будет объявлен сбор средств на проведение проб песка, сообщил он сегодня.