За январь волонтерам поступило 17 сообщений о мазуте на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сообщения о трех новых выбросах мазута и обнаружении в 14 местах "старого" мазута на побережье Анапы и Темрюкского района поступили за месяц. Волонтеры отчитались об уборке во всех точках.

Как писал "Кавказский узел", пляж на Пионерском проспекте, который проходил механизированную очистку, усеян мелкой мазутной крошкой, указали волонтеры.

Волонтерский штаб "Дельфины" опубликовал итоги работы по сообщениям, поступившим в Telegram-бот, созданный для отслеживания проблем на побережье Анапы и Темрюкского района. Сегодня волонтеры опубликовали статистику за месяц.

Всего поступило 131 сообщение о проблемах на побережье, ликвидированы 136 (пять сообщений поступили ранее. "2 птицы были спасены и переданы в руки специалистов. 17 загрязнений нефтепродуктами ликвидированы (все 3 свежих и 14 старых). 7 свалок мусора убраны. Организован вывоз в 1 случае", - говорится в сообщении.

Так, 31 января волонтеры штаба сообщили, что готовили мазутные мешки к вывозу. "Собраны они были ещё 21 ноября (последний выброс на Волне), но вывоз тогда не случился. Из 64 мешков нашли только 18 — остальные замыло песком или унесло дальше от берега", - говорится в сообщении. В тот же день они отчитались вывозе всех собранных мешков, в том числе 33 мешков с мусором. По словам волонтеров, помощь оказали ОТЭКО и администрация Темрюкского района.

Напомним, ранее волонтеры сообщали, что интерес к очистке берега значительно снизился по сравнению с первыми месяцами после катастрофы и сил не хватает.

18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.