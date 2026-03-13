Резник Сергей Эдуардович

Сергей Резник - журналист из Ростова-на-Дону, расследовавший коррупционную деятельность ростовского губернатора. С ноября 2013 года отбывал тюремный срок, был признан политзаключенным. Освободился из заключения в конце октября 2016 года. С 2021 года против журналиста были возбуждены уголовные дела по обвинениям в экстремизме, реабилитации нацизма, вымогательстве и фейках об армии. В марте 2026 года по этим обвинениям заочно приговорен к 10 годам колонии.

Биография

Сергей Резник родился 10 апреля 1976 года в Ростове-на-Дону.

В 1993 году окончил школу № 20 города Ростова-на-Дону . Окончил исторический факультет Ростовского государственного университета.

Публиковался в изданиях "Приазовский край", "Московский комсомолец", "Южный Федеральный". С 2008 года ведет блог "otto-cazz" на сайте Livejournal.com .

Работал заместителем руководителя Ростовского филиала ООО "АСК плюс" по связям с общественностью .

Общественная и политическая деятельность

Сергей Резник был одним из организаторов акции "День Гнева", прошедшей 7 июля 2010 года в знак протеста против принятого закона "О гарантиях главе администрации Ростовской области". Согласно документу, содержание бывшего губернатора Владимира Чуба и его семьи должно было составлять 9,2 млн рублей в год.

23 февраля 2012 года прошла акция в защиту отстраненного от должности прокурора Валерия Кузнецова. Одним из организаторов акции был Сергей Резник.

8 сентября 2013 года участвовал в выборах в депутаты законодательного собрания Ростовской области пятого созыва в качестве кандидата от партии "Справедливая Россия" .

Номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2013".

Судебные иски в связи с публикациями

1 апреля 2009 года ростовский банк "Центр-инвест" подал иск на сумму в 35 миллионов долларов к Сергею Резнику за публикации в газете "Приазовский край" и блоге. Банк считает, что журналист опорочил его деловую репутацию. В ноябре 2008 года Резник в своем блоге назвал "Центр-инвест" "чуть не обанкротившимся".

26 января 2011 года Сергей Резник опубликовал статью, в которой речь шла о банкротстве нескольких ростовских предприятий, в том числе ООО "Электроснаб", ООО "АльянсЭнергоТрейд", ЗАО "Армко" и других. По мнению автора, ряд предпринимателей, совладельцев этих фирм, вступили в сговор и, взяв кредит в "Сбербанке", оформили фальшивые сделки, создали искусственные задолженности и в результате нескольких мошеннических операций объявили свои предприятия банкротами, а несколько арбитражных судей своими решениями узаконили банкротство. Конкурсный управляющий ООО "Электроснаб" Андрей Романенко подал в суд на газету и Сергея Резника, обвинив их в распространении порочащих его сведений.

"Я написал о преступлениях конкретных людей, о воровстве в крупных размерах под видом банкротства и рассказал про осуществление "относительно честной" схемы отнятия 209 миллионов рублей у "Сбербанка". В суде я ходатайствовал о вызове в качестве свидетелей тех судей, которые выносили решения о банкротстве предприятий, но мне было в этом отказано", - заявил Сергей Резник корреспонденту "Кавказского узла".

В 2013 году С.Резник расследовал коррупционную деятельность ростовского губернатора Василия Голубева . После выхода ряда публикаций ) в адрес журналиста стали поступать угрозы.

Нападения на Сергея Резника

22 октября 2013 года вечером на Сергея Резника было совершено нападение, неизвестные избили его во дворе его собственного дома. По факту нападения на С. Резника было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 (хулиганство) и ч.2 ст.116 (побои) УК РФ.

Уголовное преследование и суд

24 августа 2012 года в отношении Сергея Резника было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия журналист "незаконно передал администратору пункта технического осмотра 2 тысячи рублей за выдачу диагностической карты на автомобиль без предоставления транспортного средства для проведения технического диагностирования".

22 ноября 2012 года по итогам проверки заявления С. Резника о поступающих ему с нескольких телефонных номеров угрозах в отношении самого Сергея Резника было возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ "Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в тяжком преступлении". По данным полиции, угрозы имели место, но осуществлялись по договоренности с самим Резником с его согласия для поднятия его журналистского рейтинга.

Кроме того, С. Резнику было предъявлено обвинение по части 3 статьи 306 (заведомо ложный донос) и статье 319 (оскорбление представителя власти). По версии следствия, с марта по май 2012 года журналист разместил в сети Интернет публикации о работе Арбитражного суда Ростовской области, содержащие высказывания "оскорбительного характера, выраженные в неприличной форме".

Сергей Резник полностью отказался от признания своей вины. "Обвинения абсурдны и надуманны, и связаны, прежде всего, с моей оппозиционной журналистской деятельностью", - заявил он в интервью корреспонденту "Кавказского узла".

26 ноября 2013 года Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал Сергея Резника виновным по всем инкриминируемым ему статьям и приговорил его к полутора годам исправительной колонии общего режима 1 .

28 ноября Сергей Резник подал апелляционную жалобу на вынесенный по его делу приговор.

9 декабря 2013 года в "Новой газете" была опубликована статья о деле Сергея Резника, в которой рассказывалось, что он получил известность в Ростове-на-Дону своими антикоррупционными публикациями, в которых неоднократно критиковал высшее руководство полиции, прокуратуры, администрации города и области. Издание отмечало, что С. Резника неоднократно обвиняли в ангажированности и резкости высказываний .

21 января 2014 года Правозащитный центр "Мемориал"* признал осужденного к полутора годам лишения свободы ростовского журналиста и блогера Сергея Резника политическим заключенным .

15 апреля 2014 года Ростовский облсуд оставил без изменения приговор районного суда.

22 января 2015 года Ленинский суд Ростова-на-Дону приговорил Резника с учетом уже отбываемого журналистом наказания, 22 января 2015 года Ленинский суд Ростов-на-Дону признал Сергея Резника виновным по всем инкримируемым статьям (ч.2 ст.306 и по трем эпизодам по ст.319 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима с учетом назначенного в ноябре 2013 года (полтора года лишения свободы). Также судом было вынесено наказание в виде двух лет запрета работы в СМИ.

27 апреля Ростовский областной суд, рассматривающий апелляцию на приговор, отказался исследовать письменные доказательства по делу. На процессе объявлено об окончании судебного следствия и переходе к прениям.

После заседания суда, адвокат Сергея резника Тумас Мисакян заявил: "Мое мнение о том, что то, что происходит в суде в отношении Сергея Резника – это несправедливый суд, еще больше укрепилось. Никаких иллюзий по поводу оправдательного приговора мы не питаем, но я бы не хотел сейчас говорить, что сейчас судья точно оставит приговор суда первой инстанции в силе.

13 мая 2015 года Ростовский облсуд сократил срок заключения на месяц.

13 июня 2015 года представители оппозиционных движений Ростова-на-Дону провели пикет, чтобы выразить солидарность с политическими заключёнными. В руках у некоторых участников акции были фотографии политзаключенных, а также плакаты "Свободу политзаключенным!", "Хватит репрессий!", "Мир Украине!", "Свободу Сергею Резнику!" и другие.

2 февраля 2016 года суд в Ростовской области отказал в условно-досрочном освобождении С.Резнику, согласившись с доводами администрации колонии.

3 мая 2016 года представитель Госдепартамента США Джон Кирби призвал власти России освободить Резника.

25 октября 2016 года С.Резник вышел из каменской колонии по окончании срока.

Заочный приговор по четырем обвинениям

В октябре 2021 года стало известно, что Сергей Резник объявлен в розыск Центром по противодействию экстремизму. Резник, который живет за пределами России, предположил, что причиной стала его профессиональная деятельность. В декабре 2022 года он был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В 2023 году УФСБ по Ростовской области сообщило, что в отношении Резника возбуждено дело по статье фейках про армию. По третьему уголовному делу Резник обвинялся в вымогательстве денег у директора ростовского рынка.

В ноябре 2025 года журналист сообщил, что против него возбуждено уже четвертое уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Родственники и друзья Сергея Резника столкнулись с требованиями раскрыть его местонахождение.

В марте 2026 года Ростовский областной суд назначил десять лет колонии Сергею Резнику по обвинениям в экстремизме, реабилитации нацизма и вымогательстве.

