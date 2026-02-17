Апелляционный суд отказался выпустить главу района в Ростовской области из-под стражи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Пролетарского района Ростовской области Валерий Горнич, подозреваемый в превышении полномочий, подал жалобу на избрание меры пресечения в виду заключения под стражу, однако апелляционный суд оставил его под арестом.

Как писал "Кавказский узел", суд арестовал до 27 марта главу Пролетарского района Ростовской области Валерия Горнича, который подозревается в превышении должностных полномочий.

Суд апелляционной инстанции Ростовского областного суда оставил без изменения постановление о заключении под стражу главы Пролетарского района Валерия Горнича, пишет 16 февраля 1rnd.ru.

Жалобу на избрание меры пресечения в виду заключения под стражу подал сам фигурант, он просил отменить ее. Областной суд, однако, согласился с позицией стороны обвинения и оставил Горнича в СИЗО до 27 марта.