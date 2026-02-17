Апелляционный суд отказался выпустить главу района в Ростовской области из-под стражи
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Глава Пролетарского района Ростовской области Валерий Горнич, подозреваемый в превышении полномочий, подал жалобу на избрание меры пресечения в виду заключения под стражу, однако апелляционный суд оставил его под арестом.
Как писал "Кавказский узел", суд арестовал до 27 марта главу Пролетарского района Ростовской области Валерия Горнича, который подозревается в превышении должностных полномочий.
Суд апелляционной инстанции Ростовского областного суда оставил без изменения постановление о заключении под стражу главы Пролетарского района Валерия Горнича, пишет 16 февраля 1rnd.ru.
Жалобу на избрание меры пресечения в виду заключения под стражу подал сам фигурант, он просил отменить ее. Областной суд, однако, согласился с позицией стороны обвинения и оставил Горнича в СИЗО до 27 марта.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.