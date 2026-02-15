Жительница Ростовской области заподозрена в переводах денег экстремистской организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фигуранткой уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности стала жительница Ростовской области, она находится под домашним арестом.

По версии следствия, дончанка, разделяя идеи одной из организаций, которая была признана экстремистской решением Московского городского суда от 9 июня 2021 года, в период с августа 2021 по январь 2022 года переводила в ее адрес деньги.

Всего за указанный период она перевела девять тысяч рублей, пишет 14 февраля 1rnd.ru.

В настоящее время подозреваемая находится под домашним арестом. Если ее вина будет доказана, ей грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля Белореченский районный суд приговорил уроженку Челябинской области Ксению Белову к одному году и шести месяцам лишения свободы, которая признана виновной в финансировании деятельности запрещенной в России организации.