Суд обязал "Ростовводоканал" выплатить более 270 миллионов рублей за ущерб Дону
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Арбитражный суд удовлетворил иск Росприроднадзора к "Ростовводоканалу" о взыскании 272 миллионов рублей за причинение ущерба окружающей среде.
Как писал "Кавказский узел", в 2023 году управление Росприроднадзора подало иск к "Ростовводоканалу", потребовав выплатить 117 миллионов рублей компенсации за ущерб реке Дон. В компании назвали требования ведомства безосновательными.
Арбитражный суд удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к "Ростовводоканалу" о взыскании с компании 272 миллионов рублей за причинение ущерба окружающей среде, пишет 8 февраля donnews.ru.
Иск был подан в мае 2025 года, компенсацию Росприроднадзор потребовал из-за превышения уровня содержания вредных веществ в стоках в Дон, точная причина ущерба неизвестна. Помимо 272 миллионов рублей "Ростовводоканал" обязали выплатить также 1,8 миллиона рублей судебной пошлины.
В сентябре прошлого года уже выплатила 395 миллионов рублей по иску Росприроднадзора за аналогичное нарушение, а в июле 2023 года ее обязали компенсировать 193 миллиона рублей ущерба от сброса сточных вод в Дон.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.