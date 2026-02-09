Суд обязал "Ростовводоканал" выплатить более 270 миллионов рублей за ущерб Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арбитражный суд удовлетворил иск Росприроднадзора к "Ростовводоканалу" о взыскании 272 миллионов рублей за причинение ущерба окружающей среде.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году управление Росприроднадзора подало иск к "Ростовводоканалу", потребовав выплатить 117 миллионов рублей компенсации за ущерб реке Дон. В компании назвали требования ведомства безосновательными.

Арбитражный суд удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к "Ростовводоканалу" о взыскании с компании 272 миллионов рублей за причинение ущерба окружающей среде, пишет 8 февраля donnews.ru.

Иск был подан в мае 2025 года, компенсацию Росприроднадзор потребовал из-за превышения уровня содержания вредных веществ в стоках в Дон, точная причина ущерба неизвестна. Помимо 272 миллионов рублей "Ростовводоканал" обязали выплатить также 1,8 миллиона рублей судебной пошлины.

В сентябре прошлого года уже выплатила 395 миллионов рублей по иску Росприроднадзора за аналогичное нарушение, а в июле 2023 года ее обязали компенсировать 193 миллиона рублей ущерба от сброса сточных вод в Дон.