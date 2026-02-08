Умерла одна из пострадавших во время атаки БПЛА на Батайск в декабре
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В больнице умерла 19-летняя Дарья Насреддинова, которая получила сильные ожоги во время атаки БПЛА на Батайск 18 декабря.
Как писал "Кавказский узел", в Батайске при атаке БПЛА 18 декабря было повреждено несколько частных домов, получили ранения семь человек. Одного врачи спасти не смогли, еще трое были госпитализированы.
В больнице Батайска 7 февраля умерла 19-летняя девушка, которая получила ожоги 70 процентов тела во время пожара после атаки БПЛА, произошедшей 18 декабря, пишет "Коммерсант".
По словам брата девушки, сестре на этой неделе стало плохо, у нее началась пневмония и сепсис. Девушку перевели на искусственную вентиляцию легких, однако ничего не помогло.
Во время воздушной атаки 18 декабря один из беспилотников попал в дома семьи Насреддиновых. 19-летнюю Дарью доставили в больницу скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону, ее мать Наталью и отца Саида - в центральную городскую больницу Батайска. Мать умерла во время операции, отец идет на поправку.
