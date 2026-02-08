Гражданин Украины осужден в Ростове-на-Дону за участие в террористической организации
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии гражданина Украины Богдана Мусихина, который в составе добровольческого батальона участвовал в боевых действиях против российских военных.
Южный окружной военный суд вынес приговор украинскому военному, признав его виновным в участии в террористической организации и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.
По данным следствия, Богдан Мусихин в августе 2024 года, находясь в Николаеве, вступил в составе Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана (организация признана террористической и запрещена в России). Примерно месяц он проходил подготовку в учебном центре в Одесской области. В конце августа того же года Мусихин принес присягу и получил должность стрелка, после чего недолгое время участвовал в боевых действиях, но уже 18 октябре попал в плен, пишет 7 декабря "Коммерсант".
Суд приговорил Мусихина к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце января Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор девятерым жителям Херсона, признав их виновными в покушении на местных чиновников, осужденным назначено от 14 до 20 лет колонии.
