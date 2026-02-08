×

04:23, 8 февраля 2026

Два уроженца Дагестана обвинены в финансировании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На рассмотрение Южного окружного военного суда поступило дело двух уроженцев Дагестана, которые обвиняются в том, что организовали сбор средств для покупки дронов с тепловизорами для украинского батальона "Азов"*.

Два уроженца Дагестана обвинены в организации финансирования терроризма (часть 4 статьи 205.1 УК РФ).

По данным следствия, в 2022 и 2023 годах обвиняемые, которые находятся за пределами России, создали иностранные компании, вошедшие в качестве ассоциативных членов в состав организации, признанной в России нежелательной, сообщает 6 февраля в своем телеграм-канале прокуратура Дагестана.

Ведомство отмечает, что упомянутые уроженцы республики создали в одном из мессенджеров каналы и организовали сбор денег на приобретение дронов с тепловизорами для украинского батальона "Азов"*.

В настоящее время обвиняемые находятся в федеральном и международном розыске, они заочно заключены под стражу. Уголовное дело направлено на рассмотрение Южного окружного военного суда для рассмотрения по существу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре прошлого года стало известно, что четверо уроженцев Дагестана находятся в ростовском СИЗО по обвинению в терроризме. Обвинение утверждает, что они собирались поджечь военную часть в Махачкале в интересах украинского полка "Азов"*, молодые люди называют дело сфабрикованным.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре прошлого года стало известно, что четверо уроженцев Дагестана находятся в ростовском СИЗО по обвинению в терроризме. Обвинение утверждает, что они собирались поджечь военную часть в Махачкале в интересах украинского полка "Азов"*, молодые люди называют дело сфабрикованным.

* признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

