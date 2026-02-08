Шесть бойцов из Волгоградской области убиты в боевых действиях

Представители властей передали награды близким шести бойцов из Даниловского района, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1673 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1667 бойцов из Волгоградской области.

В администрации Даниловского района 4 февраля были переданы награды семьям шести военнослужащих, погибших в военной операции, сообщила в своем телеграм-канале районная администрация.

В публикации названы убитыми Евгений Холов, Владимир Елагин, Евгений Миклашевский, Яков Безруков, Иван Бойко и Андрей Чекунов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1673 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Даниловского района стало известно в сентябре 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Дмитрий Юрьев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, семья погибшего бойца с Кубани столкнулась с отказом в выплатах до тех пор, пока не будет найдено его тело.