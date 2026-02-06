Дважды осужденный волгоградец Мелконян снова оказался на свободе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арсен Мелконян, не отбывший срок за смерть риэлтора Романа Гребенюка после конфликта в родительском чате, смог вновь отправиться в зону боевых действий после приговора за угрозы судье, сотруднику СИЗО и бывшей жене.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта 2024 года суд в Волгограде приговорил Арсена Мелконяна, обвиняемого в угрозах убийством супруге, судье и сотруднику ФСИН, к трем годам и двум месяцам колонии-поселения и штрафу в 150 тысяч рублей. Мелконян, который, став бойцом ЧВК, не отбыл срок по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, заявил, что намерен обжаловать приговор, а затем хочет вновь отправиться в зону военных действий.

Арсен Мелконян, осужденный в марте 2022 года на 11 лет лишения свободы по делу о смерти Романа Гребенюка, в мае 2023 года вернулся в Волгоград из зоны боевых действий на Украине. После этого он был арестован по подозрению в угрозах убийством нескольким людям, в том числе судье. 11 марта обвинитель потребовал для Мелконяна три года и семь месяцев заключения, а также 250 тысяч рублей штрафа.

Вместо отбывания нового срока в колонии-поселении волгоградец Арсен Мелконян снова отправился в зону боевых действий на Украине, сообщило издание "Волгоград Онлайн".

Находясь на свободе, Мелконян завел личный блог в социальных сетях, где продолжает настаивать на своей правоте. На днях на странице Арсена Мелконяна появились новые фото и видео: на одном из них он выпускает снаряды из реактивной системы залпового огня "Град", обращаясь при этом к президенту Украины.

Мелконян рассказал изданию, что уже месяц находится там, "где стреляют". "Я решил, что пока что здесь буду, а потом, если останусь живой, поеду в Москву добиваться истинной правды, а не той, которую говорят про меня. В том числе и про кастет. Я никогда ни от кого не прятался и не прячусь. От правды все равно далеко не уйдешь, как бы ты её ни скрывал. Я знаю, что многие мои враги смотрят мой блог", - сказал он.

Сестра Арсена Мелконяна Армине сообщила, что находится с братом на связи, но о том, где он сейчас, говорить не стала.

"В отличие от вас, он нашу психику бережет. Мы общаемся, у нас все хорошо. Просто нам столько зла сделали, что не хочется общаться. На протяжении многих лет, с ваших слов, мы были просто семьей тирана. Хотя в реальной жизни вы о нас ничего не знаете. Я, безусловно, не умоляю того, что произошло в семье Романа. Это горе несоизмеримо. Но наша семья… Нас окунули в такую грязь, что маму еле спасли после этого. Это такая травма для меня, даже не хочу обсуждать…", - приводит ее слова издание.

19 марта 2024 года Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" об особенностях освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время. Поправки касаются подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства), а также осужденных (за исключением тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и связанные с терроризмом. В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, говорится в публикации на сайте Госдумы.

"Кавказский узел" также писал, что Арсен Мелконян, повторно осужденный в Волгограде после возвращения из зоны боевых действий, по принятому Госдумой закону получил шанс на условный срок в случае нового контракта на участие в военной операции, указали юристы.