Прокурор потребовал три года и семь месяцев заключения для Арсена Мелконяна

12 марта 2024, 07:51

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Прокурор потребовал от суда приговорить к трем годам и семи месяцам заключения обвиняемого в угрозах убийством, в том числе судье, волгоградца Арсена Мелконяна. Ранее он был осужден по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, а затем освободился после участия в СВО.

Как сообщал "Кавказский узел", Арсен Мелконян, осужденный в марте 2022 года на 11 лет лишения свободы по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, в мае 2023 года вернулся в Волгоград из зоны военной операции на Украине. После этого он был арестован по подозрению в угрозах убийством нескольким людям, в том числе судье.

Прокурор потребовал от суда приговорить Арсена Мелконяна к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии по делу об угрозах убийством, в том числе судье, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Такое требование обвинитель озвучил в ходе судебных прений. Также он попросил суд оштрафовать Мелконяна на 250 тысяч рублей, привел 11 марта ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, в октябре 2020 года после конфликта в школьном чате с Анной Мелконян был избит житель Волгограда Роман Гребенюк. По версии следствия, Анна склонила своего супруга Армана Смбатяна "к причинению вреда здоровью Гребенюка", а также сообщила о конфликте своему брату Арсену Мелконяну.

Далее Арсен Мелконян должен был встретиться с Гребенюком, а Смбатян – наблюдать за окружающей обстановкой. Во время встречи, как считают следователи, Арсен Мелконян нанес Гребенюку несколько ударов, после чего тот в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался.

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