06 декабря 2023, 06:54

Суд закрыл для прессы процесс по делу Арсена Мелконяна

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По ходатайству прокурора суд в Волгограде закрыл для прессы судебный процесс по делу Арсена Мелконяна, который обвиняется в угрозах убийством нескольким людям, в том числе судье.

Как писал "Кавказский узел", Арсен Мелконян, осужденный в марте 2022 года на 11 лет лишения свободы по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, в мае 2023 года вернулся в Волгоград из зоны военной операции на Украине. После этого он был арестован по подозрению в угрозах убийством нескольким людям, в том числе судье. Позднее адвокаты Мелконяна добились отмены приговора и решения о пересмотре дела об убийстве риелтора. 14 июля Волгоградский облсуд сократил срок наказания Арсену Мелконяну до 6,5 года. Также незначительно сокращены сроки его сестре Анне Мелконян и ее супругу Арману Смбатяну.

Процесс по делу Арсена Мелконян закрыли для прессы. Об этом попросил прокурор, который сослался на то, что потерпевшими по делу проходят федеральный судья и сотрудник ФСИН, а также на наличие у Мелконяна несовершеннолетнего ребенка, пишут 5 декабря "Новости Волгограда".

В перерыве между заседаниями Мелконян заявил журналистам, что сразу после вынесения приговора планирует поехать вновь в зону специальной военной операции, информируют "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, что Роман Гребенюк был избит в октябре 2020 года после конфликта в школьном чате с Анной Мелконян. По версии следствия, после перепалки в чате Анна склонила своего супруга "к причинению вреда здоровью Гребенюка", а также сообщила о конфликте своему брату Арсену. Далее Арсен Мелконян должен был встретиться с Гребенюком, а Смбатян – наблюдать за окружающей обстановкой. Во время встречи, как считают следователи, Арсен Мелконян нанес Гребенюку несколько ударов, после чего тот в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался.

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Примечание:

"Суд отказался закрывать процесс по делу об убийстве Романа Гребенюка", "Вынесен приговор по делу о смерти риелтора в Волгограде", "Мелконян арестован в Волгограде после возвращения из зоны военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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