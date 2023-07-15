Суд частично смягчил наказание фигурантам дела об убийстве волгоградского риелтора

15 июля 2023, 03:01

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Волгоградский областной суд частично удовлетворил апелляцию осужденных по делу ос гибели волгоградского риелтора Романа Гребенюка. Срок наказания Арсену Мелконяну был сокращен до шести с половиной лет. Незначительно сокращены сроки Анне Мелконян и ее супругу Арману Смбатяну.

Как писал "Кавказский узел", Арсен Мелконян, осужденный на 11 лет строгого режима по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, в мае вернулся из зоны специальной военной операции на Украине в Волгоград и был задержан. Мелконян был арестован по подозрению в угрозах убийством нескольким людям, в том числе судье, заявил Следком. Позднее адвокаты Мелконяна добились отмены приговора и решения о пересмотре его дела. 13 июля Волгоградский областной суд отказался удовлетворить жалобу юриста Ивана Иванова, который добивался расследования в связи с досрочным освобождением Арсена Мелконяна из колонии строгого режима.

Судебное заседание по делу Мелконянов и Смбатяна начало в 14.30 мск 14 июля. В зал суда явились адвокаты осужденных Арсена и Анны Мелконян и Армана Смбатян, представитель потерпевшей стороны Елена Плешакова, сотрудница областной прокуратуры Светлана Захарова, мама Мелконянов и журналисты. Истцы участвовали в процессе посредством видеоконференцсвязи (ВКС), организованной администрациями СИЗО Ленинска, Фролово и Пятигорска.

Судья сообщил участникам процесса, что в суд поступили документы из медицинской части СИЗО-5, запрошенные ранее судом для вынесения решения по ходатайству Арсена Мелконяна о невозможности его участия в заседаниях посредством ВКС. Медицинские документы подтвердили информацию о том, что Арсен имеет ряд заболеваний, связанных, в том числе, и с полученными им в зоне СВО черепно-мозговыми травмами. Мелконян принимал таблетки, но с недавних пор прекратил их пить, так как закончился срок лечения. Капельницу же ему в СИЗО не ставят в связи с отсутствием врачей и необходимых условий. Мелконян вновь попросил суд этапировать его на судебные заседания. Судейская же коллегия решила продолжить общаться с осужденными истцами в режиме ВКС.

Адвокат Мелконяна Носачев заявил ходатайство в суд о приобщении к делу его запроса о выплате ему вознаграждения за работу в размере 15 562 рублей. При этом Мелконян отказался от его услуг, заявив, что не имеет возможности оплачивать двух адвокатов. Судья объяснил истцу, что, так как Носачев был назначен судом без желания Мелконяна, оплачивать его услуги будут из федерального бюджета.

Прокурор Светлана Захарова предоставила суду уточняющую информацию о боевых наградах Мелконяна и дополнительные сведения о его помиловании и снятия с него судимости. Помилование и снятие судимости были назначены 4 октября 2022 года на основании указа президента Российской Федерации о помиловании.

Судья объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям. Слово было предоставлено Светлане Захаровой. Прокурор поддержала позицию, изложенную ее коллегами в прошлых заседаниях, и заявила о том, что она «за время всего процесса остается неизменной».

«Прокуратура области уверена в законности квалификации действия осужденных лиц, но наказание, назначенное судом первой инстанции, является чрезмерно мягким», - отметила Захарова.

По ее словам, прокуратура приводила доводы стороны защиты, касающиеся недопустимости доказательств, положенных в основу обвинительного приговора. Сторона обвинения расценивает такую позицию защиты «исключительно как стремление избежать справедливой ответственности за содеянное». Все же доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, были, по мнению прокурора, получены в полном соответствии с требованием уголовно-процессуального законодательства, а все доводы апелляционных жалоб повторяют доводы защиты, озвученные в суде первой инстанции, «ввиду чего им была дана подробная оценка в постановленном судебном решении».

«Сторона защита говорит об отсутствии угроз в адрес Гребенюка, якобы и не опасался он совсем. Материалы уголовного дела свидетельствуют об обратном», - сказала прокурор.

Захарова перечислила содержания переписки Гребенюка с родственниками и друзьями, где тот сообщал об угрозах, поступавших от Мелконянов и Смбатяна. В частности, он переживал, что его они могут поймать ночью. «Данные действия потерпевшего продиктованы ничем иным, как опасениями за свою жизнь и здоровье. Взрослый мужчина предпринимает многочисленные действия к тому, чтобы как можно больше людей узнало о конфликте, а банк, как людное место, должно было остановить агрессора. Записи видеонаблюдения говорят о том, что совместное появление Арсена Мелконяна и Армана Смбатяна в банке не ограничилось решением конфликта разговором, а было продиктовано исключительно реализацией преступного умысла на причинение телесных повреждений. Совершение столь дерзкого преступления, достижение максимально преступного результата стало возможным при действиях Мелконяна Арсена и Смбатяна Армана в составе группы лиц по предварительному сговору с распределением ролей», - рассказала на прениях Светлана Захарова, указав также на противоречивость показаний осужденных в ходе следствия и суда.

Она сообщила, что прокуратура поддерживает жалобу потерпевших. «В удовлетворении всех жалоб стороны защиты просим отказать. Приговор изменить по доводам апелляционного представления. При вынесении судебного решения необходимо учесть состояние здоровья Мелконяна Арсена, его участие в СВО, наличие наград, положительных характеристик в качестве смягчающих наказания обстоятельств», - подытожила свое выступление прокурор.

Доводы прокурора поддержала адвокат потерпевших Елена Плешакова. Она напомнила суду, что в своих апелляциях потерпевшая сторона просила ужесточить наказания осужденным.

«Считаю, что наказание, назначенное судом первой инстанции, является мягким. Так как Арсен Мелконян был помилован, потерпевшая сторона не желает комментировать свое отношение к происходящему», - заявила адвокат потерпевшей стороны. В конце выступления Плешакова обратила внимание суда на результаты экспертиз и другие доказательства, подтверждающие вину осужденных.

Мелконяны заявили о нарушениях в деле

Истцы, как и их адвокаты, настаивали на неправильной квалификации их деяний судом первой инстанции, заявив, что у них не было группового сговора, трагедия с Романом Гребенюком произошла случайно, без злого умысла, в работе следователей, экспертов и судьи первой инстанции были ошибки. Анна Мелконян вновь посетовала на то, что не была проведена повторная судебная лингвистическая экспертиза. Она заявила, что никаких угроз с ее стороны Гребенюку не поступало, что вся ее переписка в чате и телефонные звонки в период перед трагедией носили бытовой семейный характер.

«Это уголовное дело с первого дня получило большой общественный резонанс в связи с ложными данными (следствия)», - заявил она во время прений.

Арсен Мелконян, в свою очередь, высказался довольно эмоционально. «За свою родину и за свою семью я готов… Зайду куда угодно. И в офис (Гребенюка) бы зашел. Но меня там не было. Меня никто не подстрекал, хочу, чтобы суд это учел. Я готов отвечать. Из серии ударов только один достиг цели. Он (Гребенюк) упал, больше я его не трогал. В это время Смбатян был на улице. Он не виновен. Все тут ясно. (Неразборчиво) …Плешакова за то, что вы сестру по беспределу посадили», - заявил, в частности, он.

Тут судья прервал Мелконяна, потребовав говорить по существу. «Купили людей и посадили сестру невиновную и ее мужа. Я это так не оставлю. Все только начинается», - заявил Арсен Мелконян.

Адвокат Мелконяна Роман Бубликов, выступая на прениях, назвал действия суда первой инстанции неправосудными, из-за "множества нарушений", которые государственный обвинитель "не заметил". Многие доводы следствия, по мнению защитника, были субъективными и «строились сугубо на догадках», как, например, экспертный лингвистический анализ переговоров в чатах и по телефонам.

«С обвинением не согласен, так как оно субъективно», - сделал вывод Арман Смбатян, также перечисливший ряд нарушений, допущенных, как он считает, в ходе следствия. Его адвокат также заявил, что «приговор вынесен на основе предположений, а не объективных доказательств».

«Судопроизводство проходило формально, выводы приговора - полная копия обвинительного заключения. Все мои звонки с мужем и братом носили бытовой семейный характер. В те дни наша мама была больна ковидом, мы обсуждали ее состояние здоровья и лечение. К сожалению, Романа Гребенюка не вернуть. Это большая трагедия для его родственников. Я приносила им соболезнования и от себя, и от своей семьи. Но с мая мы прекратили общаться», - сказала Анна Мелконян.

Женщина со слезами на глазах стала рассказывать об общественном резонансе, который возник вокруг этого уголовного дела, о том, как страдают ее малолетние дети. Арсен постоянно просил ее не плакать и держать себя в руках. «Прошу суд учесть тот факт, что мои дети плачут из-за этого беспредела. При живых родителях дети растут беспризорниками. Прошу суд учесть мои положительные характеристики. Мы нормальные, законопослушные люди», - сказала Анна Мелконян во время прений.

Мелконян пригрозил отомстить за приговор сестре

Осужденным истцам было предоставлено последнее слово. Арсен Мелконян выразил свои чувства в стихах. Он попросил прощение у мамы, у дочери погибшего Гребенюка, у своей дочери и у невесты, у сестры, зятя и их детей. Он также отметил, что «бог послал Путина», который предоставил ему возможность заключить военный контракт и получить помилование. Мелконян вспомнил погибших боевых товарищей. Пообещал им, что вернется на фронт, «чтобы истреблять нацизм». Он также зачитал стихотворение: «Вот так полгода воевал, // Потом я в Волгоград попал // И те, кто тут под нас мутили // Буквально в колокол забили, // Но ничего, найду я вас, // Свое найдете в тот же час, // Если на законность вам плевать, // Придется со мной повоевать». Также в прочитанном им стихотворении содержались такие строки: "За то, что вы сестру закрыли, // Ответ держать придется вам, // Даю я слово всем подонкам, // Не дам проход нигде я вам".

В последнем слове Анна Мелконян посетовала, что суд первой инстанции наказал их «настолько строго и настолько беззаконно, беспредельно, что мы потеряли веру в правосудие». «Бог пощадил Арсена в СВО. Высший суд справедлив. 4 мая нас поддержал и Кассационный суд. Прошу вас вынести законное решение, прошу отменить решение суда первой инстанции и вынести в отношении меня оправдательный вердикт», - сказала Анна.

Ее супруг Армен Смбатян назвал гибель Романа Гребенюка «несчастным случаем» и заявил: «Мы не преступники».

Был объявлен перерыв. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Во время перерыва адвокат Роман Бубликов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Мелконян не жалуется на условия содержания в СИЗО-5. Он также пояснил, что при изменении приговора его подзащитный все равно будет подпадать под секретный указ президента РФ о помиловании.

Спустя 30 минут коллегия судей огласила свое решение. Приговор Центрального районного суда от 22 марта 2022 года в отношении Мелконян Арсена, Смбатяна Армана и Мелконян Анны был изменен. Были исключены из осуждения квалифицирующий признак «группой лиц, группой лиц по предварительному сговору». Были также учтены смягчающие вину обстоятельства. Срок наказания Арсену Мелконяну был изменен с 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на шесть лет и шесть месяцев. Анне же и ее супругу Арману сроки были снижены незначительно – до пяти лет и одного месяца и шести лет и восьми месяцев соответственно. Размеры компенсации морального вреда родственников были также уменьшены до одного миллиона рублей с каждого.

«Оцениваю решение суда как неправосудное. Квалификация ненадлежащая», - коротко высказал корреспонденту "Кавказского узла" свое отношение к приговору адвокат Роман Бубликов. Он пояснил, что дальнейшие действия он будет обсуждать со своим подзащитным. «Сейчас о планах говорить рано», - добавил Бубликов.

Участие подсудимых в заседаниях по видеосвязи существенно экономит бюджет

Юрист Сергей Иващенко, не связанного с делом Мелконянов, комментируя участие подсудимых в заседаниях по видеосвязи, сослался на статью 241.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (участие в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи). Юрист отметил, что подобная система может быть применена в ряде случаев: при наличии технической возможности, по ходатайству подсудимого и прошения любой из сторон, либо по собственной, суда, инициативе. Применяется ВКС и в случае, если «имеются обстоятельства, исключающие возможность участия подсудимого в судебном заседании непосредственно».

«В случае участия в судебном заседании подсудимого путем использования систем видео-конференц-связи участие защитника является обязательным. А вот если в рассмотрении уголовного дела участвуют присяжные, то ВКС проводить нельзя», - заметил Иващенко.

Юрист также сообщил, что ВКС могут использовать адвокаты для беспрепятственного конфиденциального общения со своими подзащитными, что в процессе по делу Мелконяна неоднократно происходило. «Вопросы вызывает как раз технические возможности. Все, кто участвовал в судебных заседаниях с ВКС, знают, что связь эта часто прерывается. Участники процесса с обеих сторон могут не слышать друг друга и не понимать речей выступающих. В деле Мелконяна, например, такое часто происходило. Плохая связь может превратиться в "пытку" для участников процесса. Но она ничто по сравнению с той экономией средств, которую предоставляет федеральному бюджету ВКС», - сказал Сергей Иващенко.

Напомним, 22 марта 2022 года суд приговорил трех обвиняемых в причастности к смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка. Арсен Мелконян был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, Анна Мелконян, которая приходится ему сестрой – к 5,5 года колонии общего режима. Ее супруг Арман Смбатян был приговорен к 7 годам колонии строгого режима.

Риелтор Роман Гребенюк был избит в октябре 2020 года после конфликта в школьном чате с Анной Мелконян. По версии следствия, после перепалки в чате Анна склонила своего супруга Армана Смбатяна "к причинению вреда здоровью Гребенюка", а также сообщила о конфликте своему брату Арсену. Далее Арсен Мелконян должен был встретиться с Гребенюком, а Смбатян – наблюдать за окружающей обстановкой. Во время встречи, как считают следователи, Арсен Мелконян нанес Гребенюку несколько ударов, после чего тот в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался.

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