Шесть комбатантов из Волгоградской области объявлены убитыми

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Калачевского района передали награды близким шести военнослужащих, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1665 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 2 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1659 бойцов из Волгоградской области.

В Калачевском районе 30 января были переданы награды родственникам шести бойцов, убитых в военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале районная администрация.

В публикации названы убитыми ефрейтор Роман Апанайкин, рядовые Данил Мун, Андрей Павленко, Иван Успленьев, Виктор Савин и Михаил Керимов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1665 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Калачевского района стало известно в июле 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Анатолий Шевалов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.