Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции

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Анатолий Шевалов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1256 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 17 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1255 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Анатолий Шевалов из Калачевского района - ветеран боевых действий и отец четырех детей, сообщает волгоградское издание "Городские вести", учредителем которого указано муниципальное учреждение.

Шевалов работал монтером Чирской дистанции пути, сообщил в своем телеграм-канале профсоюз волгоградских железнодорожников. "Анатолию было 40 лет. Ушел на СВО в августе 2023 года, заключив контракт с Министерством обороны России. В дистанции он проработал более 8 лет", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1256 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.