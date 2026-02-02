Замглавы Минстроя Дагестана заочно приговорен к длительному сроку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Каспийске вынес заочный приговор бывшему заместителю министра строительства и ЖКХ Дагестана Махачу Алиеву, признав его виновным в многомиллионных хищениях.

Как писал "Кавказский узел", Махач Алиев по состоянию на май 2018 года был заместителем министра строительства и ЖКХ. 15 марта того же года стало известно, что врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков объявлен в розыск. В доме и рабочем кабинете чиновника прошли обыски. Силовики планировали задержать Казибекова, но не нашли его. К концу апреля МВД выяснило, что Казибеков скрылся за границей.

Каспийский городской суд заочно рассмотрел уголовное дело бывшего замминистра строительства и ЖКХ Дагестана, признав его виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и отмывании преступных доходов. Дело Махача Алиева слушалось в суде с мая 2023 года, следует из карточки дела на сайте суда.

Алиев скрывается от следствия с 2018 года и находится в международном розыске, отмечается в сообщении Объединенной пресс-службы судов Дагестана.

Как установил суд, чиновник с сентября 2015 по ноябрь 2018 года организовал преступную группу, в которую вошли руководители ряда подрядных организаций и глава государственного автономного учреждения “Республиканский центр по сейсмической безопасности”. Совместно они похитили свыше 300 миллионов рублей, выделенных на строительство и оснащение социальных объектов - школ, детсадов и очистных сооружений - в сейсмоопасных районов Дагестана.

Согласно приговору суда, государственные деньги похищались путем искусственного завышения цен госконтрактов, которые выигрывали аффилированные с чиновниками организации. Затем чиновники подписывали фиктивные акты, в которых объемы и стоимость работ были завышены. Похищенные средства были легализованы путем покупки недвижимости и автомобилей с оформлением на третьих лиц.

Суд назначил Махачу Алиеву 11 лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей в доход государства и лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет после освобождения.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск правительства Дагестана, взыскав с бывшего чиновника сумму причиненного бюджету ущерба, отмечает прокуратура республики в своем Telegram-канале.

Махач Алиев сам возглавлял “Республиканский центр по сейсмической безопасности” в 2015 году, а в 2017 году по протекции Алиева, ставшего заместителем главы Минстроя, на этот пост был назначен его знакомый Махач Гаджиев, который и вошел в преступную группу, указывало со ссылкой на прокуратуру республики издание “Молодежь Дагестана”.

Дело Махача Гаджиева Каспийский горсуд рассмотрел еще в июле 2021 года, он был признан виновным в мошенничестве на сумму более 271 млн рублей. Гаджиев, находившийся под арестом в период следствия, дал показания на своих соучастников, что привело к возбуждению еще семи уголовных дел, поэтому суд освободил его от назначенного наказания в виде полутора лет лишения свободы, обязав только уплатить штраф в 300 тысяч рублей и возместить государству всю сумму ущерба, писал “Черновик”.

По данным издания, Махач Алиев был объявлен в федеральный розыск в декабре 2018 года. В январе 2020 года оперативники УБЭП и дагестанского управления ФСБ установили, что в июне и сентябре 2016 года Алиев легализовал как минимум 21 млн рублей путем приобретения в московском автосалоне автомобилей - двух “Мерседесов” за 6,5 и 7,5 млн рублей, а также “Лексуса” за 7 млн рублей.