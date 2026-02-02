×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:43, 2 февраля 2026

Замглавы Минстроя Дагестана заочно приговорен к длительному сроку

Каспийский городской суд. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Каспийске вынес заочный приговор бывшему заместителю министра строительства и ЖКХ Дагестана Махачу Алиеву, признав его виновным в многомиллионных хищениях. 

Как писал "Кавказский узел", Махач Алиев по состоянию на май 2018 года был заместителем министра строительства и ЖКХ. 15 марта того же года стало известно, что врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков объявлен в розыск. В доме и рабочем кабинете чиновника прошли обыски. Силовики планировали задержать Казибекова, но не нашли его. К концу апреля МВД выяснило, что Казибеков скрылся за границей

Каспийский городской суд заочно рассмотрел уголовное дело бывшего замминистра строительства и ЖКХ Дагестана, признав его виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и отмывании преступных доходов. Дело Махача Алиева слушалось в суде с мая 2023 года, следует из карточки дела на сайте суда. 

Алиев скрывается от следствия с 2018 года и находится в международном розыске, отмечается в сообщении Объединенной пресс-службы судов Дагестана. 

Как установил суд, чиновник с сентября 2015 по ноябрь 2018 года организовал преступную группу, в которую вошли руководители ряда подрядных организаций и глава государственного автономного учреждения “Республиканский центр по сейсмической безопасности”. Совместно они похитили свыше 300 миллионов рублей, выделенных на строительство и оснащение социальных объектов - школ, детсадов и очистных сооружений - в сейсмоопасных районов Дагестана. 

Согласно приговору суда, государственные деньги похищались путем искусственного завышения цен госконтрактов, которые выигрывали аффилированные с чиновниками организации. Затем чиновники подписывали фиктивные акты, в которых объемы и стоимость работ были завышены. Похищенные средства были легализованы путем покупки недвижимости и автомобилей с оформлением на третьих лиц. 

Суд назначил Махачу Алиеву 11 лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей в доход государства и лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет после освобождения.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск правительства Дагестана, взыскав с бывшего чиновника сумму причиненного бюджету ущерба, отмечает прокуратура республики в своем Telegram-канале.

Махач Алиев сам возглавлял “Республиканский центр по сейсмической безопасности” в 2015 году, а в 2017 году по протекции Алиева, ставшего заместителем главы Минстроя, на этот пост был назначен его знакомый Махач Гаджиев, который и вошел в преступную группу, указывало со ссылкой на прокуратуру республики издание “Молодежь Дагестана”. 

Дело Махача Гаджиева Каспийский горсуд рассмотрел еще в июле 2021 года, он был признан виновным в мошенничестве на сумму более 271 млн рублей.  Гаджиев, находившийся под арестом в период следствия, дал показания на своих соучастников, что привело к возбуждению еще семи уголовных дел, поэтому суд освободил его от назначенного наказания в виде полутора лет лишения свободы, обязав только уплатить штраф в 300 тысяч рублей и возместить государству всю сумму ущерба, писал “Черновик”.

По данным издания, Махач Алиев был объявлен в федеральный розыск в декабре 2018 года. В январе 2020 года оперативники УБЭП и дагестанского управления ФСБ установили, что в июне и сентябре 2016 года Алиев легализовал как минимум 21 млн рублей путем приобретения в московском автосалоне автомобилей - двух “Мерседесов” за 6,5 и 7,5 млн рублей, а также “Лексуса” за 7 млн рублей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
20:54, 2 февраля 2026
Житель Буйнакска обвинен в демонстрации экстремистской символики
Машина скорой помощи. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:45, 2 февраля 2026
Десять воспитанников детсада отравились угарным газом в дагестанском селе
Ахмед Батлухский. Фото: https://www.instagram.com/p/DQy6Qy7jL70/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16:58, 2 февраля 2026
Ахмад Батлухский освобожден под личное поручительство
Рамзан Кадыров (слева) и Сулейман Керимов. Фото: https://t.me/RKadyrov_95/6328
19:51, 30 января 2026
Кадыров назвал Сулеймана Керимова "братом" спустя 15 месяцев после угроз кровной местью
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:49, 29 января 2026
Коллапс ЖКХ в Дагестане осложнил предвыборные позиции Сергея Меликова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Ахмед Батлухский. Фото: https://www.instagram.com/p/DQy6Qy7jL70/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 февраля 2026, 16:58
Ахмад Батлухский освобожден под личное поручительство

Описание канала проекта "Дозор в Волгограде"*. Скриншот Telegram
30 января 2026, 21:44
Минюст объявил иноагентом проект "Дозор в Волгограде"*

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.facebook.com/fergananews/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 января 2026, 12:24
Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
30 января 2026, 03:45
24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше