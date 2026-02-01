Власти назвали имена трех убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана

Биболат Нургишиев, Владислав Курбанов и Салим Раджабов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1794 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 31 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1791 бойца из Дагестана.

О том, что в зоне СВО убит Биболат Нургишиев стало известно из отчета администрации Кизлярского района об открытии 23 января именной парты в Нововладимирской школе. Подробности биографии Биболата в Telegram-канале не приведены, указана лишь дата смерти - 9 мая 2025 года.

Ранее в Telegram-канале администрации также сообщалось, что в зоне СВО убиты Владислав Курбанов, Салим Раджабов.

Как следует из репортажа ГТРК "Дагестан" об открытии мемориальной доски, Раджабову было 23 года, он служил командиром штурмового взвода.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1794 бойцов из Дагестана.

Власти Кизлярского района в ноябре 2025 года сообщали, что в военной операции убиты Магомед Хадисов, Никита Кузнецов и Алексей Лепешкин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьи двух убитых в зоне СВО бойцов рассказали, что их имена увековечены на мемориальных досках, но поддержки от государства они не получили, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.