Боец из Котово убит в военной операции

Алексей Кравченко убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1651 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1650 бойцов из Волгоградской области.

Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России Не менее 4213 бойцов из СКФО и 4344 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

Житель Котово Алексей Кравченко погиб в военной операции, сообщает издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1651 бойца из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Котово стало известно 17 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Денис Ведилин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.