Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Выдать уроженца Чечни Мансура Мовлаева постановила Генпрокуратура Казахстана, указав, что у защиты есть право на обжалование решения. Суд еще не рассмотрел апелляцию на отказ в предоставлении Мовлаеву статуса беженца, указали адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца, ищущего убежище. Это решение было обжаловано, также защита Мовлаева направила в профильные структуры ООН его обращения с просьбой приостановить экстрадицию в Россию. Вмешательство структур ООН по обращению Мансура Мовлаева не гарантирует ему защиту от экстрадиции из Казахстана в Россию, но все же способно снизить риск его выдачи чеченским силовикам, указали адвокаты и правозащитники.

В мае 2025 года Мансур Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 21 мая он получил статус искателя убежища, что дало ему временную защиту от отправки в Россию. Тайная экстрадиция Мовлаева исключена, заверили адвокаты. В случае экстрадиции Мансура Мовлаева он будет доставлен именно в Чечню, и в этом заинтересованы власти республики, указали правозащитники. Выдача в Россию грозит Мовлаеву пытками в Чечне и внесудебной казнью, заявили ранее чеченские активисты.

Генпрокуратура Казахстана вынесла постановление о передаче Мансура Мовлаева российским силовикам, сообщили его адвокаты.

"Сегодня нам пришла плохая новость из Генеральной прокуратуры РК, которая решила удовлетворить экстрадиционный запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче им чеченского оппозиционера и активиста Мансура Мовлаева , которому наша страна отказала в предоставлении статуса беженца. Сейчас решение об отказе в предоставлении Мансуру Мовлаеву статуса беженца было нами обжаловано в суд, назначивший на 11.02.2026 года предварительное слушание", - говорится в публикации, размещенной на страницах в соцсети адвоката Елены Жигаленок и Мурата Адама, недавно лишенного адвокатской лицензии

В нем указано, что у Мовлаева есть право обжаловать это постановление в течение 10 суток с момента получения.

"Поручить КУИС (Комитет уголовно-исполнительной системы, - прим. "Кавказского узла") МВД Республики Казахстан организовать передачу Мовлаева М.М. представителям компетентных органов Российской Федерации не позднее 30 суток с момента вступления в законную силу решения о его выдаче", - говорится в документе.

За что преследуют Мансура Мовлаева

Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. "Его беспокоило, что постоянно пропадают люди, которые не согласны с действиями Рамзана Кадырова. Люди в форме забирают мужчин, всех недовольных за одно неправильное слово. За эту активную позицию его и преследовали", - пересказала слова Мовлаева Рена Керимова изданию "Курсив Медиа".

Напомним, в 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. 4 октября 2023 года суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о выдворении его из страны осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать выдворения на родину.

В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он в опубликованном видео.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".