Правозащитники организовали показ фильма Малики Мусаевой в Берлине

Фильм "Клетка ищет птицу" чеченского режиссера Малики Мусаевой будет показан 14 марта в Берлине в рамках организованной правозащитниками выставки “Символ свободы”. После показа запланирована встреча с автором картины.

Как информировал "Кавказский узел", в феврале 2023 года фильм ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой "Клетка ищет птицу" был показан на Берлинале. Это был единственный фильм от России и первый в истории фестиваля полностью на чеченском языке. Фильм "Птица ищет клетку" получил приз XXI Международного фестиваля кинодебютов "Дух огня". Осенью 2023 года он вышел в широкий прокат.

Дебютная кинокартина Малики Мусаевой "Клетка ищет птицу", снятая полностью на чеченском языке, посвящена судьбам женщин и попытке преодоления несвободы. В горных селениях Дагестана, Кабардино-Балкарии, родном селе режиссера Мусаевой местные жители не дали снимать фильм на такую тему. По словам Малики, фильм не имеет шансов на прокат в Чечне.

Правозащитная группа "Марем" организовала в Берлине показ фильма чеченского режиссера Малики Мусаевой "Клетка ищет птицу". Показ пройдет в рамках выставки "Символ свободы", созданной участниками правозащитной группы.

Выставка “Символ свободы”, открывшаяся сегодня в Reforum Space Berlin, рассказывает истории женщин с Северного Кавказа, бежавших от домашнего насилия. Это полностью мультимедийный проект - каждая история рассказана в форме эпизода мультипликации.

Девушки и женщины, чьи истории рассказываются на выставке, обращались к правозащитникам за помощью, чтобы уехать от родственников. “Мы знаем их всех лично, и они нам очень дороги. Они бежали от самых, казалось бы, близких - мужей, братьев, отцов и матерей. Бежали без денег и документов, в домашних шлепанцах и платьях. Бежали от побоев, сексуализированного насилия, от угрозы отъема ребенка при разводе или от насильственного брака”, - говорится в сообщении Telegram-канала “Марем”.

Показ фильма “Клетка ищет птицу” запланирован в пространстве выставки на 19.00 в субботу, 14 марта. Правозащитники напомнили, что выпускница мастерской режиссера Александра Сокурова Малика Мусаева снимала свой фильм в Ингушетии, на границе с Чечней, поскольку разрешение на съемки в Чечне, где она изначально планировала работу над фильмом, разрешение получить не удалось.

На показе зрители встретятся с самой Маликой Мусаевой, - она расскажет о своей работе, и о том, что для нее самой значит этот фильм, отметили организаторы.

Фильм Мусаевой, посвященный выбору между традициями и свободой, - о чеченской девушке-подростке, ее мечтах и надеждах. “О том, какую власть имеют рамки, выстроенные вокруг нас поколениями. О стремлении найти баланс между прошлым и будущим. И о том, как мечты сталкиваются с реальностью окружающего мира, где нужно терпеть ради детей”, - говорится в публикации “Марем”.