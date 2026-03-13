23:58, 13 марта 2026

Правозащитники организовали показ фильма Малики Мусаевой в Берлине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фильм "Клетка ищет птицу" чеченского режиссера Малики Мусаевой будет показан 14 марта в Берлине в рамках организованной правозащитниками выставки “Символ свободы”. После показа запланирована встреча с автором картины. 

Как информировал "Кавказский узел", в феврале 2023 года фильм ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой "Клетка ищет птицу" был показан на Берлинале. Это был единственный фильм от России и первый в истории фестиваля полностью на чеченском языке. Фильм "Птица ищет клетку" получил приз XXI Международного фестиваля кинодебютов "Дух огня". Осенью 2023 года он вышел в широкий прокат. 

Дебютная кинокартина Малики Мусаевой "Клетка ищет птицу", снятая полностью на чеченском языке, посвящена судьбам женщин и попытке преодоления несвободы. В горных селениях Дагестана, Кабардино-Балкарии, родном селе режиссера Мусаевой местные жители не дали снимать фильм на такую тему. По словам Малики, фильм не имеет шансов на прокат в Чечне.

Правозащитная группа “Марем” организовала в Берлине показ фильма чеченского режиссера Малики Мусаевой “Клетка ищет птицу”. Показ пройдет в рамках выставки “Символ свободы”, созданной участниками правозащитной группы. 

Выставка “Символ свободы”, открывшаяся сегодня в Reforum Space Berlin, рассказывает истории женщин с Северного Кавказа, бежавших от домашнего насилия. Это полностью мультимедийный проект - каждая история рассказана в форме эпизода мультипликации. 

Девушки и женщины, чьи истории рассказываются на выставке, обращались к правозащитникам за помощью, чтобы уехать от родственников. “Мы знаем их всех лично, и они нам очень дороги. Они бежали от самых, казалось бы, близких - мужей, братьев, отцов и матерей. Бежали без денег и документов, в домашних шлепанцах и платьях. Бежали от побоев, сексуализированного насилия, от угрозы отъема ребенка при разводе или от насильственного брака”, - говорится в сообщении Telegram-канала “Марем”. 

Показ фильма “Клетка ищет птицу” запланирован в пространстве выставки на 19.00 в субботу, 14 марта. Правозащитники напомнили, что выпускница мастерской режиссера Александра Сокурова Малика Мусаева снимала свой фильм в Ингушетии, на границе с Чечней, поскольку разрешение на съемки в Чечне, где она изначально планировала работу над фильмом, разрешение получить не удалось.

На показе зрители встретятся с самой Маликой Мусаевой, - она расскажет о своей работе, и о том, что для нее самой значит этот фильм, отметили организаторы. 

Фильм Мусаевой, посвященный выбору между традициями и свободой, - о чеченской девушке-подростке, ее мечтах и надеждах. “О том, какую власть имеют рамки, выстроенные вокруг нас поколениями. О стремлении найти баланс между прошлым и будущим. И о том, как мечты сталкиваются с реальностью окружающего мира, где нужно терпеть ради детей”, - говорится в публикации “Марем”.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
00:27, 14 марта 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине
22:19, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за повторное оставление части
18:18, 13 марта 2026
Военный из Краснодарского края убит на Украине
09:35, 13 марта 2026
Суд смягчил приговор осужденным по делу о гибели 10 человек при взрыве в Баку
06:50, 13 марта 2026
Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована по статье о дискредитации армии
05:20, 13 марта 2026
Пятеро военных из Дагестана убиты на Украине
Все события дня
Новости
Гудермесский городской суд. Фото корреспондента "Кавказского узла".
01:43, 13 марта 2026
Мать Кардашова выразила недоверие суду в Чечне
Удар иранского дрона близ аэропорта Дубая. Стоп-кадр видеосюжета MIRROR NOW / YouTube
02:48, 12 марта 2026
Кадыров обозначил вовлеченность в урегулирование на Ближнем Востоке
Коран и финики. Фото: Masjid Pogung Dalangan / Unsplash.com
21:57, 10 марта 2026
Исламоведы объяснили особенности исчисления закята в Чечне и Дагестане
Обмен пленными. 6 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/mod_russia/61760
16:51, 6 марта 2026
Саралиев сообщил об итогах второго дня обмена пленными
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Кадр подтопленных улиц села Новокули Новолакского района. Фото: Народный фронт / Telegram-канал
13 марта 2026, 22:42
Жители села Новокули потребовали решить проблему подтопления улиц

Сергей Резник*. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Сергеем Резником*.
13 марта 2026, 19:41
Минюст объявил иноагентом журналиста Сергея Резника*

Флаги Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 16:29
Грузия пообещала не принимать суда "теневого флота"

Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Показать больше