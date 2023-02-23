Фильм Малики Мусаевой на фестивале в Берлине рассказал о трудных судьбах чеченских женщин

23 февраля 2023, 13:33

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Дебютная кинокартина Малики Мусаевой "Клетка ищет птицу" показана на Берлинале. Это единственный фильм от России и первый в истории фестиваля полностью на чеченском языке. В горных селениях Дагестана, Кабардино-Балкарии, родном селе режиссера Мусаевой местные жители не дали снимать фильм о том, как чеченские женщины сами создают себе "клетки", из которых нельзя вырваться. Пока, по словам Малики, фильм не имеет шансов на прокат в самой Чечне.

Как писал "Кавказский узел", фильм ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой вошел в программу Encounters Берлинского кинофестиваля. Картина стала дебютом для Мусаевой. В анонсах фильм фигурировал с двумя названиями - "Клетка ищет птицу" и "Птица ищет клетку".

Фильм "Птица ищет клетку" посвящен судьбам женщин, попытке преодоления несвободы. Он снят на границе с Чечней и рассказывает историю чеченской семьи, живущей в Ингушетии. Роли в кинокартине исполняют не профессиональные актеры, а обычные местные жители, которые разговаривают на родном языке, говорится в релизе, опубликованном на сайте фестиваля.

Фильм о чеченках пришлось снимать в Ингушетии



Полнометражный дебют Малики Мусаевой "Клетка ищет птицу" показан на Берлинском международном кинофестивале 22 февраля. Это единственный фильм от России в программе Берлинала. И это первая в истории европейских фестивалей картина на чеченском языке, написала 22 февраля "Новая газета Европа".

Малика Мусаева рассказала, что в основу фильма легли истории чеченских женщин. Одна из них хочет развестись и борется за своего ребенка, другой только предстоит выйти замуж. "Я начала писать историю о женщине, которая хочет развестись и борется за своего ребенка, - это очень типичная история для Чечни. Потом у меня появилась другая героиня, которой только предстоит выйти замуж, и еще одна, и я поняла, что это будет такой коллаж из женских судеб", - рассказала режиссер в интервью, опубликованном в "Коммерсанте" 10 февраля.

Истории, показанные в фильме, перекликаются с судьбами реальных людей. "Девушка, которая играет сестру главной героини, когда прочитала сценарий, расплакалась. Спросила меня: ты что, снимаешь про мою жизнь? Потому что она на тот момент находилась в процессе развода с мужем, который отобрал у нее детей. По чеченским законам, когда пара разводится, дети остаются у мужа или родственников со стороны мужа. Поэтому для нее это была еще такая, очень личная история, которую она параллельно проживала и в жизни", - добавила Мусаева.

В фильме, как пояснила режиссер, "женщины не только хотят вырваться из оков семьи, но и удерживают героинь в семье - тоже женщины". "Женщины сами себе создали эту клетку и в ней живут. Точнее, клетку когда-то создали для них мужчины, но женщины ее исправно сторожат. Поэтому я и не показываю в фильме мужчин, которые удерживают и не отпускают на волю женщин. Большинство невидимых конфликтов решается внутри этого женского мира, они не выходят наружу", - отметила Мусаева.

Режиссер отрицательно ответила на вопрос о том, хочет ли она, чтобы фильм был показан в Чечне. "Мне кажется, сейчас это не нужно. Хотя я точно знаю, что в моем фильме нет ничего криминального, но в обществе, где даже съемки в кино являются чем-то сомнительным, ты никогда не знаешь, какой может быть реакция даже на самые невинные вещи", - сказала она.

Она также рассказала о сложностях, которыми сопровождались съемки картины. Проблема, по словам Мусаевой, была с выбором места. Одобрением эта идея не была встречена в горных селениях Дагестана, в Кабардино-Балкарии. В родном селе Мусаевой в Чечне "люди испугались" и о съемках фильма "речи быть не могло, никто бы просто не согласился", сказала она.

Выбор пал на село Безенги в Кабардино-Балкарии, но, по ее словам, "балкарцы не захотели, чтобы у них снимали чеченскую историю". "У кавказских народов все ведь очень непросто в отношениях друг с другом. И в общем, я уже отчаялась что-то найти, когда мы приехали в Аршты. Там я познакомилась с директрисой местного ДК Джалилей Дзейтовой, попросила ее собрать местных ребят, рассказала, что буду снимать", - отметила режиссер.

"Кавказские женщины сами создают себе клетки"

"Мы снимали не в Чечне, а в Аршты - это село, в котором живут чеченцы, но оно находится на территории Ингушетии, хотя до границы с Чечней можно дойти пешком. И, конечно, жизнь там отличается от жизни, допустим, в Грозном. Я показываю женский мир. Женщинам в Чечне очень тяжело, они вынуждены жить по адатам, по которым у женщин нет вообще никаких прав: выбирать, говорить и даже думать. Ты принадлежишь семье, обществу. Чеченское общество клановое, и, если кто-то из членов семьи что-то сделал, отвечают за это все. Это очень давит на женщин. Хотя если, например, посмотреть, как чеченские женщины вели себя во время войн, мы увидим, что у них очень сильный, волевой характер. Просто его приходится сдерживать", - рассказала Малика Мусаева изданию "Холод" в интервью, опубликованном 22 февраля.

По словам режиссера, "женщины следуют правилам, которые придумали мужчины". "Из-за принципа коллективной ответственности женщины, понимая эту ответственность, боятся и сами распространяют эти правила на своих дочерей, внучек и так далее. А мужчин в своем фильме я не хотела показывать, потому что ничего нового про их поведение я, увы, не расскажу. Мы понимаем, как повели бы себя чеченские мужчины в ситуации, которая происходит в моем фильме. А вот женщины - иначе, и мне было интересно показать, как они сами создали для себя эту клетку. Не по злому умыслу, а потому, что их к этой клетке подвели. Их страхи - это невозможность вырваться оттуда, которые они передают своим дочерям, внучкам и дальше-дальше-дальше. Это цепная реакция, которую обеспечивает страх", - рассказала Мусаева о фильме и поднимаемых в нем проблемах.

По словам Малики, она хотела снять кино на родном языке про людей, которых любит и понимает. "Если пытаться сузить мою картину до одного высказывания, оно будет звучать так: человек - превыше всего. Он нуждается в поддержке и нежности. Внимание к человеку и его достоинству сегодня - это тоже политический вопрос. Это чеченский фильм про чеченцев, снятый на чеченском языке. Это очень важно для меня, и я бы хотела, чтобы люди воспринимали его именно так.... Я надеюсь, что наступят времена, когда этот фильм уместно будет показать (в Чечне). Но не сейчас", - резюмировала она.

Чеченский фильм не вписался в программу Каннского фестиваля

Ранее фильм "Птица ищет клетку" заявлялся в программу кинофестиваля в Каннах, однако не попал в нее. Фестивальный куратор Алена Шумакова рассказала, что картина до последнего момента рассматривалась отборщиками как потенциальный участник программы Каннского фестиваля "Двухнедельник режиссеров".

"Фильм Малики Мусаевой был очень высоко оценен участниками отборочного комитета. Но конкуренция в программе довольно сильная, каждый год заявок на участие в "Двухнедельнике" подают очень много. И в итоге отборщики решили, что картина не вписывается в общую концепцию конкурса, которая у них сложилась к концу рассмотрения заявок", - объяснила Алена Шумакова, слова которой приведены на сайте "Бюллетень Кинопрокатчика" в публикации от 23 апреля 2022 года.

По ее словам, картина Мусаевой - "это беспрецедентный случай и для чеченского кино, и для кавказского кино в целом": фильм на чеченском языке, снятой женщиной-режиссером, причем снятый практически в самой Чечне.

"Не удивлюсь, если у Мусаевой в процессе съемок было много трудностей, но, судя по качеству фильма, она их блестяще преодолела. Просто фильм, посвященный жизни женщины в чеченской деревне, ее самоощущению, не вписался в концепцию программы, она уже сложилась из картин определенной тематики. Тут не приходится говорить о политическом факторе. Некорректно говорить, что фильм был исключен из программы, он именно не прошел отбор. Фильм находился на рассмотрении до самого последнего момента перед объявлением программы", - отметила Шумакова.

Напомним, на кинофестивале в Берлине в 2019 году был представлен фильм еще одного ученика Сокурова Александра Золотухина "Русский мальчик", рассказывающий о события Первой мировой войны. Картина ученицы Сокурова Киры Коваленко "Разжимая кулаки", снятая в Северной Осетии, в феврале 2022 года получила призы кинопремии "Белый слон" за лучшую режиссерскую работу, лучший сценарий и лучшую главную женскую роль. Ранее эта картина получила гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале.

Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

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