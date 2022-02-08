Фильм режиссера из Кабардино-Балкарии получил три награды премии "Белый слон"

08 февраля 2022, 09:40

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Кинокартина режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", снятая в Северной Осетии, получила призы кинопремии "Белый слон" за лучшую режиссерскую работу, лучший сценарий и лучшую главную женскую роль.

Как сообщал "Кавказский узел", фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", снятый в Северной Осетии неоднократно получал призы. Так, ранее кинокартина получила гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале. На фестивале "Кинотавр" фильм был показан 25 сентября 2021 года на церемонии закрытия, посмотревшие ее там зрители назвали фильм сильным и эмоциональным. В октябре 2021 года Россия выдвинула этот фильм на соискание премии "Оскар". 30 января Милана Агузарова получила приз во Франции за роль в фильме "Разжимая кулаки".

Съемки проходили в Мизуре – бывшем шахтерском поселке в Северной Осетии, расположенным вдоль Транскавказской магистрали. Мизур отгорожен от трассы звукозащитными щитами, что как метафору использует Коваленко в своем фильме: жизнь здесь замерла, и выбраться главной героине из-за этих стен очень сложно.

Фильм "Разжимая кулаки" получил три награды премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон", сообщил вечером 7 февраля "Sputnik Осетия".

Кинокартина получила призы за лучшую режиссерскую работу, лучший сценарий и за лучшую главную женскую роль. Награду за исполнение женской роли в фильме "Разжимая кулаки" получила Милана Агузарова, уточнило вечером 7 февраля РИА "Новости".

Премия "Белый слон" основана в 1998 году Гильдией киноведов и кинокритиков России. В 2005 году оргкомитет премии учредил приз "Белый слон", передало 7 февраля РБК.

Напомним, что Кира Коваленко является выпускницей мастерской известного режиссера Александра Сокурова, которая была открыта в 2010 году в Нальчике. Также ее известными выпускниками являются режиссеры из Кабардино-Балкарии Владимир Битоков и Кантемир Балагов.

Работы учеников Сокурова, кроме призов на кинофестивалях, также получили и признание критиков. Сам Сокуров ранее отметил, что считает важным, что его ученики поднимают проблемы Кавказа, а открытие мастерской в Нальчике он объяснил попыткой сформировать сильную региональную инициативную группу молодых специалистов в области культуры в провинциальном городе, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2019 года в Чечне вызвало резкую критику предложение Сокурова, озвученное президенту России Владимиру Путину "переосмыслить статус звания Героя России". "Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы, и как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?" – задался тогда вопросом режиссер. Тот, кто "встал на сторону России", достоин звания Героя России, возразил Путин.