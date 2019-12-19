Полемика о звании героя поставила Сокурова в один ряд с критиками Кадырова

19 декабря 2019, 17:12

Режиссер Александр Сокуров, чье сомнение в соответствии Ахмата и Рамзана Кадыровых званию Героя России вызвало жесткую реакцию окружения главы республики, пополнил список людей, отважившихся на прямую критику Кадырова. Некоторые из публичных оппонентов главы Чечни были убиты, а другие принуждены к извинениям.

Как писал "Кавказский узел", сомнение Александра Сокурова в соответствии Рамзана Кадырова и его отца званию Героя России, озвученное 10 декабря в разговоре с Владимиром Путиным, вызвало в Чечне резкую критику в адрес режиссера. Рамзан Кадыров предложил привлечь Сокурова к ответственности, а другой Герой России, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, обвинил режиссера в "примитивной провокации". 12 декабря почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, а 15 декабря министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал как слова Сокурова, так и его фильмы.

Сокуров предложил президенту "переосмыслить статус звания Героя России". "Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы, и как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?" – задался вопросом режиссер. Тот, кто "встал на сторону России", достоин звания Героя России, возразил Путин. На следующий день Сокуров сообщил, что огорчен словами Путина. В ответ на критику из Чечни он пожелал жителям Кавказа поучиться у русской литературной традиции самоанализу и самокритике.

17 декабря Александр Сокуров пояснил, почему его не удовлетворила реакция Владимира Путина на предложение пересмотреть статус звания Героя России. "Я понял, что у государства, у президента есть официальная государственная точка зрения на статус наград государственных и на поступки, связанные с этим статусом. Но я понял так, что моральный контекст главный, на мой взгляд, в этом случае государство не учитывает. Я тем самым сказал, что для поощрения вот таких поступков каких-то отдельно взятых людей, которые наняты на государственную службу, должна быть отдельная наградная сетка. Но звание Героя России и героя Советского Союза, как это было, – неприкосновенно", - привело слова режиссера "Эхо Москвы" на своем сайте.

Режиссер подчеркнул, что считает этот вопрос поводом "для серьезных дискуссий". "Пусть глава чеченского сектора принимает награды, у него какие-то особые отношения с российским государством на том фоне, что действия [властей Чечни] очень часто, если не систематически, приходят в противоречие полное и окончательное с конституционными основами и принципами РФ. Поэтому возникают такие вопросы. Если конституционное право РФ, законы не любы, не дороги, то зачем тогда принимать награды, зачем принимать экономическую помощь и так далее? Я хочу просто последовательности и какой-то ясности в этом", - пояснил он в интервью радиостанции.

18 декабря полпред президента в СКФО вручил Рамзану Кадырову объявленную еще в апреле благодарность Владимира Путина "за активное участие в общественно-политической жизни" . Поощрение президента Кадыров получил на фоне дискуссии с Сокуровым, обратили внимание пользователи Instagram.

Сегодня Владимир Путин подчеркнул на пресс-конференции, что указов о награждении Героев России "просто так" не подписывает. Рамзан Кадыров "подвергается значительной опасности в ежедневном режиме", сообщил он в ответ на просьбу журналиста Андрея Колесникова прокомментировать высказывание Сокурова. "В принципе, Кадырову можно было бы еще награду Героя труда дать, но молодой еще", - сказал Путин.

Вопрос о соответствии Кадырова званию Героя России поднят не впервые

Александр Сокуров стал не первым публичным человеком, который подверг сомнению целесообразность награждения Кадырова званием Героя России. 13 января 2016 года этот вопрос поднял депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко.

"Ты дискредитировал звание героя России. Я помню те времена, когда мы здесь, в Красноярске, собирали помощь нашим парням, которые ехали воевать в Чечню. [...] Они теперь лежат в земле, а ты - герой России", - написал депутат в обращении к Кадырову, напомнив, что Рамзан Кадыров во времена первой чеченской кампании "бегал по горам".

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов в 1994-1996 годах, в первую чеченскую кампанию, воевали на стороне боевиков. Осенью 1999 года, в начале второй чеченской кампании, они перешли на сторону федеральных сил. Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, как и его отец Ахмат Кадыров. Бывший боевик Магомед Даудов был удостоен этого звания в 2007 году.

Уже на следующий день после обращения Сенченко на сайте ЧГТРК "Грозный" была опубликована аудиозапись с его извинениями перед Кадыровым. Позднее депутат опроверг сведения о том, что давал комментарий с извинениями. Он пояснил, что всего лишь обсуждал ситуацию с известным в Красноярске человеком, после чего была распространена аудиозапись, поданная как извинения перед главой Чечни.

Два известных оппонента Кадырова были убиты

27 февраля 2015 года в центре Москвы был застрелен российский политик Борис Немцов. Причастными к его убийству суд счел пятерых уроженцев Чечни и Ингушетии. У Бориса Немцова с Рамзаном Кадыровым напряженные отношения сложились еще с начала 2000-х годов. Сам Борис Немцов в своей автобиографии "Исповедь бунтаря" рассказал о первой встрече с Рамзаном Кадыровым, произошедшей в Гудермесе в декабре 2002 года.

"Покойный Ахмат Кадыров пригласил меня в президиум и дал слово. Я сразу предупредил, что буду выступать с не очень популярных позиций… Моя мысль сводилась к тому, что, следуя чеченским традициям, нужно исключить пост президента и сформировать парламент, а потом правительство, имея в виду некий компромисс между различными группами, в том числе и сепаратистами…. Когда я вышел из зала, ко мне подошел человек с белесыми глазами и сказал, что за такие речи меня надо убить. [...] Это был Рамзан Кадыров. Не могу сказать, что я сильно испугался, потому что тут же чеченцы, которые были вокруг, стали говорить, что Рамзан пошутил. Но в его глазах я никакой шутки не заметил. В его глазах я увидел ненависть", - писал Немцов.

О конфликте Немцова и Кадырова рассказывал также Александр Рыклин в интервью авторам фильма "Слишком свободный человек" и адвокат семьи политика Вадим Прохоров, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

15 июля 2009 года была похищена и убита сотрудница представительства Правозащитного центра "Мемориал" в Грозном Наталья Эстемирова. За год до этого, по словам председателя совета "Мемориала" Олега Орлова, Кадыров вызвал Эстемирову к себе и резко отчитал за критику властей республики. "Он был просто в бешенстве. Он начал ее оскорблять и угрожать. А бешенство его было вызвано тем, что Наташа на Рен-ТВ перед камерой позволила себе критиковать действия властей за то, что они практически навязывали женщинам ношение платков в общественных местах", - рассказал Орлов.

После гибели Эстемировой Олег Орлов возложил ответственность за ее смерть на Рамзана Кадырова. В ответ Кадыров подал на Орлова в суд за клевету. Судебная тяжба между руководством ПЦ "Мемориал" и главой Чечни завершилась тем, что Кадыров отозвал свой иск - как было объявлено, по просьбе матери.

Норвежский Хельсинкский Комитет в июле 2009 года назвал убийство Эстемировой "частью более длинной цепи убийств тех, кто осмеливается критиковать" Рамзана Кадырова. Среди них были названы имена обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской и адвоката Станислава Маркелова, а также свидетелей, обвинявших Кадырова - Магомед-Салаха Масаева, который был похищен и затем пропал без вести в Грозном в августе 2008 года, и Умара Исраилова, который был убит в Вене в январе 2009 года.

Позицию Олега Орлова разделила глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. В ноябре 2009 года на пикете в его поддержку она также выступила с критикой в адрес главы Чечни. "Гражданский процесс, который был по делу Орлова, по иску к нему Кадырова, выступление свидетелей как со стороны ответчика, так и со стороны истца, убедил меня еще раз в правоте Орлова, говорящего о причастности Кадырова к тому, что произошло с Наташей [Эстемировой]. Это мое убеждение", - сказала "Кавказскому узлу" Светлана Ганнушкина.

Критика нередко заканчивается извинениями



Другие известные люди после критики в адрес Кадырова ограничиваются публичными извинениями. В частности, в августе 2019 года журналист Максим Шевченко после звонка Магомеда Даудова сдержанно извинился за свои слова о том, что Рамзан Кадыров «дал заднего» в дискуссии с дагестанцами об имаме Шамиле.

В октябре перед чеченским народом извинились рэперы Гуф (Алексей Долматов) и Уретра Батя. Гуф попросил прощения за выражение, допущенное им в отношении ряда кавказских девушек. Уретра Батя записал видеообращение с извинениями за слова в песне «Девочка-чеченочка». При этом другой исполнитель Гангвест опроверг свою причастность к песне и заверил публику в уважении ко всему чеченскому народу.

Эти и другие извинения звучат на фоне угроз Рамзана Кадырова в адрес критиков. "Если умышленно, понимая, что неправ, болтает, задевая чувства и достоинства другого, то он достоин наказания. Если он не признает свою вину и не извиняется, то, клянусь именем Всевышнего, я накажу его так жестоко, чего бы мне это ни стоило", - пригрозил оппонентам Кадыров.

При этом, например, продюсер и комик Семен Слепаков извинился символически за шуточную песню о провале Рамзана Кадырова как тренера сборной России по футболу. Чеченский министр Джамбулат Умаров потребовал извинений за песню, а сам Кадыров предрек появление еще одной песни. После этого Слепаков и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров записали песню о том, как Слепаков "песню пел о Рамзане", и извинились за неверие в успех сборной России.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

С материалами о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслием в Чечне можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Рамзана Кадырова и Магомеда Даудова.

