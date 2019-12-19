Путин назвал Кадырова достойным звания Героя труда

19 декабря 2019, 15:55

За послевоенное восстановление Грозного Рамзану Кадырову следует присвоить звание Героя труда, заявил на сегодняшней пресс-конференции президент, комментируя претензии режиссера Александра Сокурова к главе Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", озвученное 10 декабря сомнение Александра Сокурова в соответствии Рамзана Кадырова званию Героя России вызвало в Чечне резонанс. Рамзан Кадыров и другой Герой России, спикер парламента Чечни Магомед Даудов обвинили Сокурова в провокации. 12 декабря почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, а 15 декабря министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал как слова Сокурова, так и его фильмы.

Звание Героя России одновременно носят и глава Чечни, воевавший на стороне сепаратистов, и погибшие в бою с боевиками Басаева псковские десантники, указал Владимиру Путину Александр Сокуров на заседании президентского Совета по правам человека. Тот, кто "встал на сторону России", достоин звания Героя России, ответил президент. На следующий день Сокуров пояснил, что огорчен словами Путина, а в ответ на критику из Чечни пожелал жителям Кавказа поучиться у русской литературной традиции самоанализу и самокритике. На фоне дискуссии с Сокуровым Кадыров получил от Путина благодарность "за активное участие в общественно-политической жизни".

Рамзан Кадыров "подвергается значительной опасности в ежедневном режиме", указал президент Владимир Путин на сегодняшней пресс-конференции в ответ на просьбу журналиста "Коммерсанта" Андрея Колесникова прокомментировать высказывание Сокурова. "Он лично принимает участие в различного рода боевых операциях. Мне директор ФСБ докладывал о ликвидации одного бандформирования. Я попросил бойцов представит к наградам. Он заявил, что это не они, а «кадыровцы» и он (Рамзан Кадыров. - Прим. "Кавказского узла") сам. Поэтому указов о награждении Героев России просто так я не подписываю", - подчеркнул Путин на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире на канале "Россия-24".

Он добавил, что Рамзан Кадыров достоин не только звания Героя России, но и звания Герой труда. "Смотрите, что с Грозным стало, и вспомните, что он выглядел, как Сталинград после Сталинградской битвы. В принципе, Кадырову можно было бы еще награду Героя труда дать, но молодой еще", - сказал Владимир Путин.

Рамзан Кадыров в 1994-1996 годах, в первую чеченскую кампанию, воевал на стороне боевиков. Осенью 1999 года, в начале второй чеченской кампании, он перешел на сторону федеральных сил. Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, как и его отец Ахмат Кадыров.

Президент вспомнил и об отце нынешнего главы Чечни, Ахмате Кадырове. "Когда я познакомился с первым президентом Чеченской республики, он пришел сам. Он не пришел сдаваться, а пришел, чтобы выстраивать отношения с Россией. Он мне тогда сказал: мы думали, что с исламскими странами нам будет лучше, но нет, они начали подчинять нас своей воле, я теперь понимаю, что нам лучше с Россией. Это был его выбор, вы знаете его судьбу. Он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел, я до сих пор не могу простить себе, что отпустил его", - сказал Путин.

Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поблагодарил Владимира Путина за слова о своем отце. "Я считаю этот день историческим в судьбе нашего народа. Говоря об Ахмат-Хаджи, Вы говорили и обо всем народе", - говорится в публикации.

С участниками пресс-конференций с Путиным проводят инструктаж и репетицию. Так, в 2017 году около ста человек пригласили в подмосковный пансионат "Петрово-Дальнее", входящий в оздоровительный комплекс Управления делами президента. "Нас разделили на несколько групп, каждый зачитывал свой вопрос, девушки с телеканалов внимательно всех выслушивали, делали какие-то пометки в блокноте", – процитировал 14 июня 2017 года слова анонимного источника РБК.

Путин не стал обещать Чечне денег на дороги в Грузию и Краснодар

Чечню на пресс-конференции президента России в Москве представляет делегация из шести работников местных СМИ, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в Минпечати республики. "Это журналист и оператор ЧГТРК «Грозный», представители информагентств «Грозный-Информ» и «Чечня Сегодня», а также журналисты печатных изданий «Даймохк» («Отчизна») и «Вести республики»", - уточнил представитель ведомства.

Журналист телекомпании "Грозный" Алхазур Керимов предварил свой вопрос словами благодарности президенту. Он заявил, что Чечня "динамично развивается по всем показателям" благодаря "волевым решениям" Путина. "Народ это понимает, и именно поэтому уровень доверия к вам в нашем регионе самый высокий в России. В Чечне вас любят, уважают и до сих пор ждут в гости", - заключил журналист.\

12 ноября глава администрации главы Чечни Галас Таймасханов заявил, что Чечня лилирует по уровню доверия к президенту страны и главе субъекта. "У нас в 2018 году уровень доверия президенту (Путину) – 89 процентов, и уровень доверия высшему должностному лицу, то есть вам, на уровне 95 процентов был", – сказал Таймасханов Кадырову. Жители республики усомнились в этих цифрах. По их словам, многие боятся открыто высказывать свое мнение. Жители Чечни не могут чувствовать себя свободными, и это отражается в опросах общественного мнения, отметили социологи.

Керимов спросил, как Путин относится к двум проектам, поддержанным Рамзаном Кадыровым - о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Краснодара до Грозного и строительстве дороги в Грузию через Чечню. Желающим попасть в Грузию приходится сутками стоять в пробках на Военно-Грузинской дороге, отметил журналист. "Открытие дороги позволило бы увеличить тов арообмен и дало бы импульс экономике в связи со стремительным развитием туризма в регионе", - добавил он относительно проекта грузинской трассы.

"Это в своем время надо делать, сейчас просто нет конкретно просчитанных планов. Хотя это целесообразно", - ответил Владимир Путин относительно магистрали Краснодар - Грозный. Аналогичный ответ он дал и по поводу новой дороги в Грузию.

Ранее, в июне 2018 года, Рамзан Кадыров уже обращался к Владимиру Путину с предложением о строительстве Транскавказской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Краснодара до Грозного, которая в перспективе свяжет Грозный со столицей страны. Президент поручил правительству рассмотреть эту идею, и Минтранс в целом ее одобрил. Однако проект не вошел в план развития инфраструктуры, утвержденный после этого правительством России. Этот проект недостаточно проработан, пояснил источник в кабмине.

Кроме того, еще в декабре 2018 года власти Чечни отчитались, что дорога из Итум-Кали в Шатили, соединяющая через Чечню Россию и Грузию, практически готова и помогла бы усилить товарообмен между двумя странами, в также Ираном и Арменией. Но власти Грузии отвергли существование плана строительства второго пограничного перехода с Россией.